Steeds meer hooikoortsklachten in hartje winter: 'Als je er last van krijgt is het eigenlijk al te laat'

"In de afgelopen jaren zie je dat patiënten steeds vaker in deze tijd van het jaar klachten krijgen van de luchtwegen. Dat kan een verkoudheidje zijn, maar ook een pollenallergie. Door het zachte weer zie je dat bepaalde boompollen, zeker van de hazelaar, best vroeg in bloei komen. En als je zacht weer hebt met een klein briesje, komen de pollen de lucht in en kun je er last van krijgen", legt hij uit.

Klimaatverandering heeft gevolgen

"De winters zijn niet meer echt koud en die klimaatverandering heeft gevolgen voor de seizoensgebonden allergieën", vult Van Weissenbruch aan. Toch zullen hooikoortspatienten niet meteen voor elk wissewasje op zijn ziekenhuisafdeling terechtkomen, ook niet als het in een seizoen gebeurt waarin hooikoorts misschien niet vanzelfsprekend is.

"Als je last hebt van hooikoorts volg je eerst het parcours met eigen medicatie en eventueel een bezoek aan de huisarts. Pas bij ernstige klachten komen patiënten bij ons. Een mogelijke piek daarin zullen wij pas in februari of maart merken, wanneer hooikoortspatiënten voor aanvullende maatregelen naar het ziekenhuis komen."

Tips

Met een aantal eenvoudige adviezen kun je al voorkomen dat je last krijgt van de pollen, weet de arts. "Als het droog weer is en er wind staat, moet je er in ieder geval voor zorgen dat je de ramen thuis dicht houdt", geeft hij aan. "Laat je wasgoed ook niet buiten hangen en als je buiten wilt sporten, doe dat dan zo vroeg mogelijk op de dag. Dan is de luchtvochtigheid hoog en zijn pollen nog laag bij de grond. Ook een zonnebril opzetten als je naar buiten gaat en vooral niet te veel in je ogen wrijven kan helpen dat de pollen geen vat op je krijgen."

Als hooikoortsklachten verergeren, kunnen ook hooikoortstabletten en neusspray helpen (Rechten: ANP)

Ergere klachten, wat dan?

In de hooikoortsseizoenen adviseren Van Weissenbruch en zijn collega's hooikoortspatienten om dagelijks een hooikoortstabletje te nemen. "Want als je er last van krijgt is het eigenlijk al te laat", stelt hij. "Afhankelijk van de klachten kan de medicatie wat worden uitgebreid met neussprays. Bij ernstige gevallen waarbij langzaam meer klachten optreden, kun je ook denken aan een desensibilisatiebehandeling. Dan word je behandeld met het eiwit dat in de pollen zit, waarvoor jij overgevoelig bent. Die behandeling is goed effectief."

Dat je door de verandering van het klimaat als hooikoortspatient slechter af bent omdat hooikoortsseizoenen steeds langer duren, beaamt de arts. "Daarom is het belangrijk dat hooikoortspatienten goed ingelicht worden over de behandelingsmogelijkheden en weten wat ze er zelf aan kunnen doen. Er op tijd mee beginnen is het devies."