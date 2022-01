Oud-dierentuindirecteur Jaap Rensen (92) overleden

Rensen vormde samen met zijn vrouw Aleid Rensen-Oosting (1938-2016) tussen 1970 en 1995 de directie van het Noorder Dierenpark aan de Hoofdstraat in Emmen. Rensen was van oorsprong architect en werkte onder meer bij bureau Langhout en Huisman in Amsterdam.

In 1972 gingen Jaap en Aleid in een door Jaap ontworpen huis aan de Minister Kanstraat naast het park wonen, waar ze ook regelmatig dieren opvingen die tijdelijk speciale zorg nodig hadden. Jaap woonde tot aan zijn overlijden in het huis, dat eigendom is geworden van de gemeente Emmen..

Vernieuwers

Het echtpaar Rensen gold als de grote vernieuwer en animator van het Noorder Dierenpark. Zij namen in 1970 de leiding van het park over van Willem Oosting, de vader van Aleid. Het toen 45-jarige park kampte met dalende bezoekersaantallen, met als gevolg minder inkomsten en het dreigende omvallen van de dierentuin. Voor het behoud van de attractie verkocht de familie, tegen de zin van Willem Oosting, de helft van de aandelen aan de gemeente.

Aan het echtpaar Rensen de uitdaging om het noodlijdende park uit het slop te trekken. De twee vormden samen een team dat perfect op elkaar aansloot. Zij sterk in de pr en het bedenken van leuke initiatieven voor het park. Hij hield zich vooral bezig met de financiën en zet zijn kennis als architect in voor de vormgeving van de dierentuin. "Qua invulling van de dierentuin trokken we altijd samen op", vertelde Aleid in een interview in 2013 over hun samenwerking. "Tijdens onze gesprekken had Jaap altijd pen en papier bij de hand om alvast wat schetsen te maken."

De voornaamste kracht van het Noorder Dierenpark school in de voortdurende vernieuwingsdrang, met educatie hoog in het vaandel. Elk jaar iets nieuws, was het succesvolle devies. Dat hield het spannend voor de bezoekers. Het park toonde zich ook een pionier in het zoveel mogelijk nabootsen van de natuurlijke leefomgeving van de dieren.

Rensenpark

Het echtpaar bracht het park dankzij deze aanpak aan de internationale top. Onder meer het Biochron en de savanne waren vooruitstrevend in de dierentuinwereld. In hoogtijdagen kwamen er ruim 1,7 miljoen bezoekers naar het park. Het echtpaar sleepte meerdere prijzen in de wacht. In 1995 besloten Jaap en Aleid een stapje terug te doen. De dagelijkse leiding kwam in handen van Henk Hiddingh.

In 2016 opende de nieuwe Wildlands Adventure Zoo op de Noordbargeres haar deuren. De oude dierentuin is in juni van dat jaar heropend als stadspark door het echtpaar.

De oude dierentuin is uiteindelijk naar het directeurskoppel vernoemd: het Rensenpark. Jaap Rensen opende het stadspark in februari 2018 en was er trots op dat hun naam aan het park verbonden blijft. Rensen liep zolang het nog kon, elke dag een blokje om in het park. "Dit is mijn achtertuin. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik erbij hoor", zei hij destijds. Jaap Rensen was in 2019 met zijn twee dochters Maaike en Dorine nog te gast bij het muziekspektakel Ode aan Aleid Rensen in het Rensenpark.

Jaap Rensen overleed afgelopen vrijdag en wordt in besloten kring begraven.

