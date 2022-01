Koloniekrant De Star blikt vooruit: dit staat er te gebeuren in de Koloniën van Weldadigheid

Al vijftien jaar wordt Frederiksoord door De Star op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in het gebied. Vier keer per jaar verschijnt de krant fysiek. Eerst alleen in Frederiksoord, in een oplage van zo'n 400 stuks, maar sinds afgelopen jaar wordt de krant ook verspreid in de hele omgeving: Frederiksoord, Wilhelminaoord, Nijensleek, Oude Willem, Wateren, Boschoord en Zorgvlied.

Jubileum

De krant viert dit jaar haar 15-jarig jubileum. Maar oorspronkelijk gaat De Star gaat veel verder terug in de tijd, vertelt redactielid Nico de Leeuw. "Zo'n 200 jaar geleden zelfs", zegt hij. "De krant werd toen gedraaid door één redacteur, de heer Okkersen, en was bedoeld voor alle donateurs en leden van de Maatschappij van Weldadigheid. Bij het overlijden van die man was het gedaan."

Op verzoek van oud-directeur Jan Mensink van de Maatschappij is de krant nieuw leven ingeblazen. "Er gebeurde van alles, maar bewoners hoorden dat pas als het allang plaatsgevonden had."

Het leeuwendeel deel van de uitgaven van De Star wordt door de gemeente bezorgd. De krant voor relaties brengt De Leeuw persoonlijk rond en RTV Drenthe ging met hem mee.

Bovenop het nieuws

Een item over de kolonietaal, de taal die volgens De Leeuw behoorlijk afwijkt van de rest van Drenthe, of een artikel over een puzzeltocht van de gemeente; de krant volgt uiteenlopende thema's op de voet.

De belangrijkste onderwerpen voor volgend jaar zijn volgens De Leeuw een bestuurswissel bij de Maatschappij van Weldadigheid en de verschillende uitbreidingsplannen. "De hele omgeving rondom het museum De Proefkolonie gaat op de schop. Eigenlijk is er meer nieuws dan waar we met onze vier pagina's ruimte voor hebben."

Uitbreidingsplannen

Minne Wiersma, directeur van de Maatschappij van Weldadigheid, spreekt met enige regelmaat redacteuren van De Star. Meestal in de rubriek 'nieuws vanuit Huis Westerbeek', de voormalige woning van de oprichter van de Koloniën van Weldadigheid en inmiddels het kantoor van de Maatschappij van Weldadigheid. "De UNESCO-status dit jaar was echt de kers op de taart", blikt Wiersma terug.

"Toch is de status meer een erkenning dan dat er een subsidieluik opengaat voor allemaal projecten", legt hij uit. "Dat valt tegen. Maar desondanks zie je wel dat je over andere dingen in gesprek raakt, zoals onderzoek en zorgvuldigheid. In die hoek zie je dat er wel subsidies mogelijk zijn."

Belangrijk thema

Wiersma is het met De Leeuw eens dat de verbouwing van museum De Proefkolonie een belangrijk thema wordt. "Maar denk ook aan hoe we de inwoners meenemen in wat er in het landschap staat te gebeuren of de herbouw van de afgebrande koloniewoning in Wilhelminaoord. Oude gebouwen fors opknappen; ik denk dat dat meer gestalte gaat krijgen."

Eigenaar Marcel Vos kan zijn naam in de krant verwachten als het gaat om de uitbreidingsplannen van het Logement en de bakkerij in Frederiksoord. "We hebben net de overkant, de oude bakkerij, overgenomen. Maar we gaan ook intern, dus bij het Logement, vijf kamers bijbouwen om het beddentekort dat er al is in Westerveld, op te vangen."

Marcel Vos van het Logement gaat deze maand uitbreiden (Rechten: RTV Drenthe / Josien Feitsma)

Hoop op goed nieuws

Vos hoopt dan ook op wat goed nieuws na een wispelturig jaar als ondernemer in het UNESCO-gebied. "Vanaf het moment dat we groen licht kregen voor de status werd het een gekkenhuis. Het is een crazy jaar van up and down en weer up and down. Een voorjaar waarin je vanwege corona weinig mocht, een zomer die ontzettend druk was en nu een winter waarin we weer gesloten zijn."

Internationale toerist

Komt de drukte straks weer terug als alles weer opengaat? De Leeuw weet het nog niet zo zeker. "We moeten het nog een beetje peilen. Door het werelderfgoedverhaal is het een stuk drukker geworden met wandelaars en fietsers. Maar dat is na de zomer eigenlijk weer een beetje doodgebloed."

De Vos denkt daarentegen dat de drukte weer terug zal keren en misschien nog wel groter wordt. "Ik denk dat als we internationaal corona onder de knie krijgen, we dan ook de internationale toerist kunnen verwachten. Je hebt tot nu toe nog weinig gasten uit het buitenland gehad. Voornamelijk vanwege de regels, maar misschien ook een stukje angst. Maar we hebben iets unieks, dus ik verwacht nog heel veel mensen."