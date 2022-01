Langere lockdown? 'Met die vrijwillige vaccinatie blijven we er nog wel even in'

UMCG-viroloog Bert Niesters uit Zeegse ziet met lede ogen aan dat het demissionaire kabinet heeft besloten om de scholen te openen terwijl de besmettingscijfers weer oplopen. "Je moet wachten tot het einde van de week om beter inzicht te krijgen in de cijfers van de scholen en hoe het gaat met de besmettingen. Je ziet dat de besmettingen in de Randstad zo oplopen, dat je aan het eind van de week weer klassen naar huis kan sturen, als je maandag scholen opent, ."

Dat omikron een stuk minder gevaarlijk lijkt te zijn dan eerdere varianten van het coronavirus, maakt volgens Niesters niet veel uit: "De uitdagingen zijn dat de zorg nu wel overbelast lijkt te raken, op de verpleegafdelingen lopen de ziekenhuizen langzaamaan weer vol. Niet op de intensive care, dat is waar. Maar ook de huisartsenzorg zal overbelast raken en veel zorgcollega's gaan ziek worden. Zo raakt de hele zorgketen overbelast", voorspelt de viroloog. "Daar houdt het OMT nu veel te weinig rekening mee."

Tegen het zere been

Het OMT heeft laten weten dat versoepelingen er wat hen betreft voorlopig niet in zitten. Uitspraken zoals deze veroorzaken veel onrust en het draagvlak lijkt minder te worden. Het leidt tot woede en ontzetting van de ondernemers. Het OMT lijkt volgens hen steeds meer op de stoel van het kabinet te gaan zitten.

Niesters legt het probleem van een eventuele langere lockdown bij de mensen die zich niet aan de maatregelen houden en aan het trage boosterbeleid. "Ik kan ook niet langer dan een week vooruit kijken. Je ziet dat in andere landen het aantal besmettingen enorm oploopt. Je wilt de zorg niet overbelasten maar wél de ouderen beschermen. Het aantal gezette boosterprikken is veel te laag, het gaat veel te traag."

Het punt is dat alles op het gebied van vaccinaties zo'n beetje vrijwillig is. Het is geen verplichting, dus dan zitten we er nog wel even in zo."" Bert Niesters, viroloog UMCG

In het buitenland, diezelfde landen waar het aantal besmettingen volgens Niesters zo oploopt, gaat de boostercampagne een stuk sneller. Zo kon men in Frankrijk begin december al een boosterprik halen, in Oostenrijk zijn ze bezig aan de vierde ronde, en Duitsland begon al in september.

Ondertussen shoppen mensen erop los in België en Duitsland. Gaan veel mensen op wintersport. In Nederland zijn de regels het strengst. De Britse premier zegt: 'We kunnen de omikrongolf zonder lockdown uitzitten.' Niesters: "Dat zegt Boris Johnson wel, maar dat weet hij helemaal niet. Het is gewoon de hoop die hij heeft." Over het winkelen in België en Duitsland kan de viroloog kort zijn: "Als je gaat winkelen over de grens, waar dat nog gewoon kan, dan breng je het virus mee terug."

Problemen vooral in de Randstad

"Je ziet dat de problemen in de Randstad veel groter zijn dan aan de randen van Nederland, zoals in Drenthe en Groningen." De oorzaak van de lockdown ligt volgens de viroloog in het 'hoge vrijwilligheidsgehalte' van de vaccinatiecampagne: "Het punt is dat alles op het gebied van vaccinaties zo'n beetje vrijwillig is. Het is geen verplichting, dat zegt de overheid constant. Dus dan zitten we er nog wel even in zo. Als slechts een deel van de mensen zich niet aan de regels houdt, dan wordt het een stuk lastiger om deze pandemie te bestrijden."

