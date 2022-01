Sjaals aan lantaarnpalen voor daklozen in Assen

In Assen kun je zomaar sjaals zien hangen aan lantaarnpalen. Dak-en thuislozen of mensen die weinig geld te besteden hebben, mogen een sjaal meenemen om de winter door te komen.

De actie is opgezet door Remco en Ilona Herlaar, eigenaren van Fun en Feestverhuur in Assen. "Wij willen iets doen voor onze medemens en al helemaal in deze coronatijd", vertelt Remco Herlaar. Afgelopen weekend hebben ze vijftig warme sjaals aan lantaarnpalen geknoopt in de Gouverneurstuin en in de Asser binnenstad. Ook zijn ze bij de daklozen bij de Havenkade geweest om sjaals uit de delen.

Hele gezin

Het idee is overgewaaid uit Amerika, vertelt Herlaar. Het hele gezin hielp mee met de actie. "Sinterklaas en kerst lijkt voor kinderen heel vanzelfsprekend. Maar er is ook een andere kant en die wilden wij aan onze kinderen laten zien met deze actie."

De breikunsten van de familie Herlaar zijn nog niet fantastisch, dus hebben ze de sjaals ingekocht. "We kregen na onze actie meteen bericht van de brei- en haakvereniging van Assen dat ze wel wilden meedoen. Ook andere mensen lieten weten nog jassen en mutsen te hebben. Dus dan is de actie wel geslaagd, als het mensen in beweging brengt."

Menstruatie-armoede

Het blijft volgens Herlaar dan ook niet bij deze ene actie. In februari wil de familie menstruatie-armoede onder de aandacht brengen. "We willen dan een discrete box voor ons huis neerzetten gevuld met menstruatieproducten. Daar kunnen mensen dan de producten uithalen."