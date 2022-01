'Spannend om natuurherstel te volgen'

Tijdens de opleiding leerden de deelnemers over verschillende aspecten van de natuur. Denk aan planten, dieren, ecologie, duurzaamheid en het landschap. Maar ook werd er aandacht besteed aan het leren gidsen. En iedere cursist observeerde een jaar lang een natuurgebied. Ruitenberg koos het Rabbingerveld, een natuurgebied met veel geschiedenis vlakbij Zuidwolde.

Fotogeniek natuurgebied

In het Rabbingerveld groeit beginnende heide en er ligt een vennetje. "In de zomer staat dit hele vennetje droog", vertelt Ruitenberg terwijl hij naar het water wijst. "Wat je dan ziet, dat is overweldigend. Er is dan ontzettend veel zonnedauw. Echt prachtig om te zien." Zonnedauw is een vleesetend plantje. Ook groeit er in de zomer her en der de moeraswolfsklauw. "Ik vind dat echt uniek om dat te zien. Als je het totaal dan bekijkt en je maakt er een foto van, dat is perfect. Echt fotogeniek."

Dit gebied vind ik de parel van Zuidwest-Drenthe" Jan Ruitenberg

Het Rabbingerveld

Ruim honderd jaar geleden stond het Rabbingerveld nog vol met heide. Die heide moest ruimte maken voor landbouw en veeteelt, maar de laatste decennia keert de heide langzaam terug. "Ik vind dit natuurgebied de parel van Zuidwest-Drenthe, omdat de natuur zich hier in no time heeft hersteld", vertelt Ruitenberg gepassioneerd. "Op de hele arme grond groeien nu allemaal pioniersplanten, zoals het wilgenroosje, klaverzuring en de schapenzuring. En dat vind ik best wel spannend om allemaal te volgen."

De IVN Natuurgidsen-opleiding had Ruitenberg veel te bieden. "Wat ik interessant vond aan de opleiding, was dat ik leerde observeren en echt leerde kijken. Als je ergens de focus op legt, dan zie je hele mooie dingen. Want als je normaal fietst of wandelt, dan ga je eraan voorbij."

"De opleiding was ook heel divers. We gingen van biotoop naar biodiversiteit, plantengroei en vogels", somt de natuurgids op. "We kregen van alles in onze bagage. Een gids moet natuurlijk mensen informeren en enthousiasmeren over de natuur. Maar hoe leer je mensen om van de natuur te gaan genieten?", vraagt hij zich af. "Nou, dan kun je natuurlijk niet leren, maar je kunt mensen dat wel een beetje bijbrengen. En dat vond ik heel mooi."

Kwestie van beleven

Naast dat er excursies voor volwassenen worden georganiseerd, nemen de natuurgidsen ook kinderen mee op pad. "De natuur is ook gewoon een kwestie van beleven. Kinderen hoef je niet alles precies voor te zeggen, laat ze de natuur maar zelf beleven. Laat ze ruiken, voelen en misschien wel proeven. Want in de natuur is ook heel veel te beleven." Ruitenberg draait zich lachend om en laat de achterkant van zijn zwarte jas zien. "IVN zegt het zelf ook", zegt Ruitenberg. En inderdaad, in groene letters staat er geschreven op de jas: 'beleef de natuur'.

