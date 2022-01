Wolf doodt 35 schapen in een maand in Drenthe

Afgelopen november zijn in Drenthe 35 schapen doodgebeten door een wolf. Dat meldt Bij12, de organisatie die verantwoordelijk is voor onderzoek en afhandeling van wolvenschade.

Van drie schapen in Wapse was vorig maand al bekend dat ze ten prooi waren gevallen aan een wolf. Dat geldt ook voor een kalf uit Geeuwenbrug. Het was de eerste keer, voor zover bekend, dat een kalf in Drenthe is doodgebeten door een wolf.

Uit de nieuwe dna-resultaten van Bij12 komen daar nog eens 32 andere gevallen van dode schapen bij. Die dieren werden in november in onze provincie aangevallen in Lheebroek, Wapse, Wapserveen, Dieverbrug, Doldersum en Diever.

Geen resultaat

Mogelijk ligt het daadwerkelijke aantal nog hoger. Zo leverde dna-onderzoek van schapenaanvallen in Geeuwenbrug, Dwingeloo en Eext geen eenduidig resultaat op.

Bij12 werkt in opdracht van de provincies en neemt dna-monsters af bij dode of gewonde dieren. Dat materiaal wordt daarna onderzocht in Wageningen.

