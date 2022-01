De schoonheid van ijsbloemen ontdooit ieder mens, maar hoe ontstaan ze?

Hille Douma uit Sleen herinnert zich die beelden nog als de dag van gisteren en eigenlijk mist hij ze ook wel eens. De nostalgische gedachte bracht hem tot de vraag: 'Hoe ontstaan ijsbloemen op ruiten?' Vervolgens wendde hij zich tot Zoek Het Uit van RTV Drenthe.

Close-up van ijsbloemen (Rechten: Jannes Wiersema)

Voor het antwoord op de vraag van Hille benaderen wij onze eigen weervrouw Grieta Spannenburg. Zij weet gelijk waar wij van spreken en beaamt dat we deze ijsbloemen eigenlijk steeds minder vaak zien. Net als onze vragensteller noemt ze dit spijtig, want ze zou ook wel graag weer strengere winters zien, zeker nu ze nog even naar beelden van de Elfstedentocht van 25 jaar geleden zit te kijken.

Dendrieten

"De ijsbloemen ontstaan op vochtige ruiten," vertelt Grieta, "bij beginnende ijsgroei vormen zich een soort stengels als je goed kijkt, die noemen we dendrieten. Het ijs groeit uit tot grote kristallen en dan ontstaan die prachtige ijsbloemen."

IJskristallen vormen bloemen (Rechten: Hille Douma)

"Het glas is eigenlijk nooit helemaal echt recht," vertelt onze weervrouw verder, "er zitten altijd wel oneffenheden in en dat is gunstig voor de vorming van ijsbloemen."

Binnen- en buitenkant

Enkel glas wordt overigens dermate koud dat zich aan beide zijden ijsbloemen kunnen vormen, weet Grieta. "Ook op autoruiten zijn vaak vrij snel ijsbloemen te zien en die zijn nog al eens lastig te verwijderen. Dubbel glas wordt veel minder koud en daarbij zie je dus ook veel minder ijsvorming."

Zit er nog een stevige winter in?

De beelden van de Elfstedentocht in 1997 doen het verlangen naar een goede winter bij onze weervrouw wel toenemen. Maar erg positief is ze er niet over. "Het lijkt wel of een strenge winter een steeds moeilijker verhaal wordt," zegt ze. "De kou is eigenlijk niet zo ver weg, maar toch komt het er niet van en de koude periodes zijn bij ons vaak niet erg lang."

Maar we houden de moed er wel in natuurlijk, want je weet tenslotte maar nooit.

Zoek het uit!

