Kynologenclub Assen is opnieuw doelwit van vandalisme: 'Totaal in shock'

De lijst van vernielingen bij de hondenclub wordt alsmaar groter. Lampen die kapot zijn gemaakt. Omgeploegde velden. Geforceerde deuren. Poging tot inbraak. En dat is alleen nog maar een opsomming van eerdere vernielingen. Tussen 1 januari en 4 januari was het weer raak bij de kynologenclub.

Voorzitter Fiona Braams somt het even op: "Hekken die uit de grond zijn getrokken. Die zijn tegen ons gebouw aangezet. We hebben het idee dat ze daar een trap van wilden maken en bovenop het dak wilden klimmen. Misschien om een inbraak te plegen. Er zijn rolluiken vernield. We hadden net sinds kort nieuwe golfplaten boven ons terras. Die zijn helemaal vernield. Er zitten scheuren en gaten in. Op het terrein zijn allemaal brandjes gemaakt. En ga zo maar door. Wie haalt hier nu lol uit!?"

De vereniging heeft, net als bij de vorige vernielingen, aangifte gedaan bij de politie.

Meer vernielingen tijdens corona

Braams merkt sinds de coronapandemie en strengere maatregelen dat er vaker sprake is van vernielingen. Niet alleen bij haar vereniging zelf, maar ook bij omliggende verenigingen. De vereniging is gevestigd aan het Dijkveldpad. Daar zit onder meer ook honk- en softbalvereniging The Pioneers en schietsportvereniging 't Asser Wapen.

Een afgelegen gebied, omschrijft Braams het. En dus is het niet zo makkelijk in de gaten te houden. De gemeente Assen is op de hoogte van de vele vernielingen. Handhavers controleren extra in het gebied. "Het zijn momentopnames. Ze doen hun best, maar ze moeten maar net langsrijden als er iets gebeurt", zegt Braams.

Zelf constateerde Braams de nieuwe vernielingen gisteren, nadat ze op nieuwjaarsdag nog het terrein netjes achterliet. "Ik was eigenlijk gewoon in een shock toen ik het terrein opliep. We vinden het echt verschrikkelijk. We zijn een vereniging. Dus wij moeten het hebben van contributies van cursisten. En dan moet je al dat geld hier weer aan besteden. Dat moet helemaal niet nodig zijn."