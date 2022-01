Coronacijfers in Drenthe: aantal positief geregistreerde tests voor eerst boven 600

In Drenthe zijn het afgelopen etmaal 643 nieuwe positieve coronatests vastgesteld, blijkt uit de dagelijkse publicatie van de coronacijfers door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er 179 meer dan gisteren, toen kwam het aantal op 464. Het aantal besmettingen kwam in onze provincie nog niet eerder boven de 600 uit.

Het gemiddelde aantal positieve tests over de laatste zeven dagen komt op 432. De meeste gevallen werden vastgesteld in Emmen: 173. Dat is voor deze gemeente een nieuw dagrecord. Het oude dagrecord dateert van gisteren toen er 146 positieve tests werden gemeld. Ook in Coevorden werden nog nooit zoveel besmettingen gemeld als vandaag: 83. Het RIVM registreerde de afgelopen 24 uur twee nieuwe ziekenhuisopnames. Het gaat om patiënten uit de gemeenten Hoogeveen en Emmen.

Coronacijfers Drenthe woensdag 5 januari

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 2860 (+32) 10 22 Assen 7820 (+54) 83 25 Borger-Odoorn 3021 (+33) 38 23 Coevorden 5377 (+83) 67 35 Emmen 16249 (+173) 227 (+1) 94 Hoogeveen 8881 (+56) 99 (+1) 47 Meppel 4550 (+32) 40 37 Midden-Drenthe 4067 (+36) 45 32 Noordenveld 3603 (+33) 40 27 Tynaarlo 3435 (+47) 30 26 Westerveld 2135 (+25) 22 23 De Wolden 3728 (+29) 44 29 Onbekend 364 (+10) 0 0

Nog nooit eerder zoveel positieve tests

Landelijk werden er tussen dinsdag- en woensdagochtend 24.590 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd. Nog nooit waren er in Nederland in één dag zo veel positieve tests. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM landelijk122.347 positieve tests. Dat is het hoogste weektotaal sinds 12 december. Op weekbasis is dat aantal met 41 procent gestegen. Dat is de grootste toename sinds eind november.

Het RIVM kreeg afgelopen dag 39 meldingen van sterfgevallen. Dat is het hoogste aantal in ongeveer een week tijd, maar dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven. Het registreren hiervan kan soms een tijdje duren.

De epidemie begon bijna twee jaar geleden, woensdag is dag 679 van de coronacrisis. In totaal zijn ruim 3,2 miljoen positieve tests en meer dan 21.000 sterfgevallen geregistreerd. De werkelijke aantallen besmettingen en doden liggen hoger.