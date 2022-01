Djammen: Feestfolkpunk met een Iers randje

De energie die er tijdens het live-optreden van McScallywag bij Djammen van afspat kun je gerust ontlading noemen. Ze hebben het feesten gemist.

Iers randje

Inherent aan het het hoge feestgehalte van de band is hun muziekstijl. De band is een nieuwe weg ingeslagen, of beter gezegd: er is gedurende de jaren een nieuw genre ingeslopen. Waar de band eerder pretendeerde Ierse folkpunk te maken, ligt dat nu wat anders. "Het Ierse is er een beetje af", vertelt de frontman. "We beginnen ook wat meer Balkan-dingetjes erin te doen, af en toe zelfs wat blue grass-uitstapjes. In plaats van dat we het Ierse folkpunk noemen, noemen we het nu Ierse partyfolkpunk. Of Ierse feestfolkpunk." "Maar dan zonder Iers", valt drummer Ruud Platje hem lachend in de rede.

Nazdrovje

De nieuwe weg die de zes heren zijn ingeslagen wordt onder andere duidelijk in hun nieuwe nummer Nazdrovje, Russisch voor 'op uw gezondheid' of vrij vertaald: proost. "Het is eigenlijk gewoon een satirisch nummer over Rusland en alle stereotypes die daarbij horen", vertelt Arian. "Pussy Riot, Putin en heel veel alcohol denk ik", vult gitarist Ashley Buitenwerf hem aan. In het nummer is duidelijk de feestvreugde terug te horen die zo kenmerkend is voor McScallywag. Maar het is niet alleen maar één groot feest binnen de band.

Zoektocht

Het was namelijk geen topjaar voor McScallywag. De band, die het best tot uiting komt in cafés tussen dansende mensenmassa's, heeft een lange periode stilgezeten en tot overmaat van ramp moest er ook nog een nieuwe bassist worden gevonden. Die vond de band, maar niet voor lang. "Die is er en die was er inderdaad", lacht Arian. "Dit is de eerste en de laatste gig van deze beste man." Bassist Gerben Feikens, die uit de zoektocht als beste bassist naar voren kwam en na een periode van inspelen tijdens de djam-sessie zijn eerste trucjes voor publiek kon laten zien, stopt. Hij wordt internationaal vrachtwagenchauffeur en dat blijkt slecht te combineren met optredens en repetities.

Maar de mannen van McScallywag zitten niet bij de pakken neer. "Als er nog een bassist is die supergoed kan feesten en spelen, mag-ie ons zeker mailen via contact@mcscallywag.nl", besluit Arian.

Klik hier voor de djamsessie.