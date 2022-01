Kijk hier live: Nieuwjaarsconcert van het Noord Nederlands Orkest

Gedirigeerd door Pavel Baleff, staat er een programma klaar met werken van onder anderen Wagner, Adam, Dvorák, Lehár, Johann Strauss en Kálmán. De Sopraan Anna Gabler zal de vocalen verzorgen, en de presentatie is in handen van Cunera van Selm.

Kijk live

De stream is hierover te zien en start om 20.00 uur. Het concert begint om 20.15 uur.

Dirigent Pavel Baleff

De Bulgaarse dirigent Pavel Baleff werd geboren in 1970. In 1988 dirigeerde hij zijn eerste concert. In 1993 ontving hij de Bulgaarse radioprijs voor de beste jonge musicus en maakte hij radio- en televisieopnames met de belangrijkste orkesten van het land. Sinds januari 2007 is Baleff chef-dirigent van de Baden-Baden Philharmonie en artistiek directeur van de Internationale 'Carl Flesch' Akademie.

Sinds vorig jaar is hij muziekdirecteur van het Theater Nordhausen en het Loh-orkest Sondershausen Duitsland en sinds dit jaar ook Muziek Directeur van de Opera Limoges in Frankrijk. Daarnaast is de dirigent gekozen als 'Conductor in residence' van de Baden-Baden Philharmonic voor vijf seizoenen tot 2027. Baleff won de International Classical Music Award in 2012, evenals de German Record Critics Award in 2012, 2014 en 2017 met Krassimira Stoyanova en het Radio Orkest München.

Sopraan Anna Gabler

Sopraan Anna Gabler heeft zich internationaal gevestigd als lyrisch-dramatische sopraan en vertolkt haar brede repertoire op de internationale podia van München, Wenen, Salzburg, Parijs, Dresden en overzee. Ze is geboren in München en heeft een langdurige band met de Beierse Staatsopera. Hier begon ze als lid van het jonge ensemble en keerde ze regelmatig terug, het meest recent als Gutrune in de Götterdämmerung onder leiding van Kirill Petrenko.

Voor haar vertolking van de rol van Gutrune kreeg ze in 2012 de Festivalprijs van het Beierse Operafestival. Gabler werkte met bekende regisseurs als Andreas Kriegenburg, Stefan Herheim, David McVicar, Christof Loy en Katharina Thalbach.