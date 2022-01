Ondernemers Klazienaveen: gezond verstand gebruiken of actievoeren?

Momenteel verkoopt Van de Velde de producten uit zijn kledingwinkel via sociale media zoals Facebook en WhatsApp. Personeel maakt foto's van de kleding en stuurt die naar klanten, in de hoop dat ze kleding bestellen. Ook is het mogelijk om thuis kleding te passen.

Toch zijn er afhalers die rondstruinen door de winkel en zelfs kleding passen. Dit is officieel verboden en Van der Velde vindt het moeilijk om daarvoor de juiste woorden te vinden. "Het is on the edge" zegt de ondernemer. "Je bent het niet eens met de maatregelen van de overheid, je bent niet meer overtuigd. Ik wil wel loyaal zijn, maar het raakt je direct in je portemonnee. Het squeezt."

Lockdown

De kans is aanzienlijk dat de lockdown wordt verlengd. Bert Niesters is hoogleraar medische microbiologie en de hoofdviroloog van het UMCG en hij ziet de opkomst van de omikronvariant versnellen. "In een paar maanden tijd zijn we van 0 naar 71 procent gegaan van het aandeel in de besmettingen, dus dat gaat enorm hard."

Als de besmettingscijfers hoog zijn, dan moet er worden ingegrepen denkt Niesters. Wat hem betreft was er eerder een lockdown ingesteld om te voorkomen dat de cijfers zo snel konden oplopen. Bovendien is de boostercampagne laat op gang gekomen. "Dus ik verwacht een toename, dat is bijna wel zeker. Gelukkig is deze variant niet zo ziekmakend."

Boete

In maart vorig jaar trokken zo'n honderd van de 140 ondernemers in Klazienaveen landelijk de aandacht door in de lockdown toch massaal hun winkels te openen. De gemeente liet de winkeliers een uurtje hun gang gaan. Nadat er werd gedreigd met gedwongen sluitingen en een boete van vierduizend euro, kozen de actievoerders eieren voor hun geld en sloten ze de winkel.

De actie kreeg desondanks veel bijval en zorgde voor veel positieve reacties uit het hele land. Ook burgemeester Eric van Oosterhout stond positief tegenover de actie, maar zei geen andere keus te hebben dan op te treden. "Vanuit landelijke regelgeving bekeken moeten we wel."