Zo'n 200 demonstranten op de been in Emmen uit onvrede over coronabeleid

"Free Emmen", "word wakker" en "waar ligt jouw grens?" Het zijn zomaar enkele kreten die vanavond via de megafoon of op spandoeken kenbaar werden gemaakt in Emmen. Een lange sliert mensen trok vanavond door de wijk Angelslo om hun ongenoegen over het coronabeleid te uiten.

De mensenmassa, circa 200 personen, loopt elke woensdagavond op verschillende plekken in Emmen. De optocht van vanavond had extra de aandacht van de gemeente, vanwege de vooraankondiging dat er mogelijk duizend man zouden opdagen.

Vredig

Het protest viel namelijk ook samen met een oproep van de actiegroep Nederland In Verzet, die een driedaags Nationaal Protest had aangekondigd in heel Nederland, waaronder vanavond in Emmen. "Uiteindelijk bleef de omvang beperkt tot de gebruikelijke groep", laat Harm Lassche van de gemeente Emmen weten. Samen met een collega en twee boa's begeleidde hij de demonstratie.

Volgens hem begon de groep rond september met wekelijkse rondes door Emmen. "Aanvankelijk lag het aantal deelnemers op veertig; inmiddels is dat uitgegroeid tot de huidige hoeveelheid." De acties verlopen over het algemeen vredig, laat hij weten. "Ze houden zich ook netjes aan de regels wat betreft het gebruik van fakkels."

Lampjes

De demonstranten verzamelden rond 19.00 uur in het winkelcentrum van Angelslo, om vervolgens de wijk in te gaan. Velen waren vrolijk uitgedost of voorzien van lampjes. Rond 20.00 uur zat de tocht er weer op.

De eerder genoemde actiegroep Nederland in Verzet hield in juni vorig jaar ook een demonstratie in Emmen. Op dat protest kwamen toen zo'n vijfhonderd mensen af.

