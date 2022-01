Kofferbakmoord en uniek dna-onderzoek; dit zijn de spraakmakende rechtszaken in 2022

RTV Drenthe zet de meest in het oog springende zaken voor het nieuwe jaar op een rij.

Ruinerwold: Josef B. voor de rechter

Wat was precies de rol van Josef B. bij het verborgen gezin in Ruinerwold? (Rechten: Janneke de Jonge)

Het is oktober 2019 wanneer RTV Drenthe het schokkende nieuws naar buiten brengt dat in Ruinerwold een gezin met kinderen al jarenlang een verborgen leven leidt. Een van de kinderen zoekt hulp in het dorp en de politie vindt een vader met zijn zes kinderen en een klusjesman in een boerderij. De zes kinderen staan nergens geregistreerd en lijken voor de buitenwereld niet te bestaan. De vader en de klusjesman worden aangehouden en verhoord.

Het nieuws wordt wereldnieuws. Vader Gerrit Jan D. en zijn rechterhand Josef B. worden door het Openbaar Ministerie vervolgd. D. blijkt te lijden aan de gevolgen van een beroerte. De rechtbank trekt in maart 2021 de stekker uit deze vervolging. De man is niet in staat te reageren op de verwijten en kan niet vertellen hoe het zit. Mogelijk begrijpt de man ook te weinig waarvoor hij terecht had moeten staan. Door de aandoening is een kans op een eerlijk proces niet aanwezig.

De zaak tegen Josef B. loopt nog. Hij wordt verdacht van mishandeling en jarenlange vrijheidsberoving. De kinderen moeten in zijn zaak nog bij de rechter-commissaris worden gehoord. Wanneer de volgende zitting is, is nog niet bekend.

De Kofferbakmoord

Krijgen de ouders van Ralf Meinema eindelijk antwoorden op hun vragen? (Rechten: RTV Drenthe/Edwin van Stenis)

In de ochtend van 31 maart 2017 wordt bij Zandpol een auto aangetroffen, bungelend boven het Stieltjeskanaal. In de kofferbak van de auto ligt het zwaar toegetakelde levenloze lichaam van Ralf Meinema (31) uit Klazienaveen. Hij is de eigenaar van de wagen.

Niet lang daarna wordt Emmenaar Hans O. aangehouden. Hij wordt weer op vrije voeten gesteld, omdat er te weinig bewijs is om de man voor de moord op Meinema langer vast te houden. In oktober 2020 wordt O. opnieuw aangehouden. Er blijkt dat er dna van hem in de broekzak van het slachtoffer zat.

De 43-jarige verdachte zit tot op de dag van vandaag vast en zegt dat hij het heel zwaar heeft in de gevangenis. Ettelijke verzoeken van de raadsman om O. op vrije voeten te stellen is tot nu toe mislukt. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzoekt op dit moment hoe dat dna-spoor in de broekzak kan zijn gekomen. Wanneer de volgende zitting is, is nog niet bekend.

Moord op de camping in Hoogersmilde

In november 2020 wordt een man doodgeschoten op camping De Horrebieter in Hoogersmilde (Rechten: De Vries Media)

Op 9 november 2020 wordt op camping De Horrebieter in Hoogersmilde een man in een auto doodgeschoten. Hiervoor zit een 37-jarige man uit Leiden vast. Hij meldde zich zelf bij de politie.

Het slachtoffer woonde in een huisje op de camping. De Leidenaar kende hem vanuit de drugswereld en er was een conflict over een groot geldbedrag. De verdachte moet nog door een psychiater worden onderzocht. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld is nog niet bekend.

Uniek dna-onderzoek in verkrachtingszaak

De schaapskudde op De Strubben-Kniphorstbosch. In dit natuurgebied werd een bejaarde vrouw verkracht (Rechten: RTV Drenthe/Hjalmar Guit)

Een 27-jarige man uit Zuidlaren wordt nog steeds verdacht van het verkrachten van een bejaarde vrouw in een natuurgebied bij Schipborg. Dit gebeurde in de zomer van 2019. De toen 76-jarige vrouw wandelde daar en werd op klaarlichte dag aangevallen. Op haar kleding zat dna-materiaal dat matchte met de verdachte.

De man ontkent en is ervan overtuigd dat zijn eeneiige tweelingbroer de dader is. Het wachten is nu op de resultaten van een voor Nederland uniek dna-onderzoek, uitgevoerd door het Nederlands Forensisch Instituut. Het dna van eeneiige tweelingen zijn vrijwel identiek, maar dit onderzoek kan mogelijk verschillen aantonen.

Zedenzaak Roden

Via tv-programma Opsporing Verzocht vroeg de politie om tips over deze fietser (Rechten: Politie)

Roden wordt in juni 2020 opgeschrikt wanneer bekend wordt dat in het dorp een 4-jarig meisje in een steegje seksueel is misbruikt. Het kind is samen met een vriendinnetje vanuit een speeltuin op weg naar huis, wanneer ze door een oudere man wordt opgewacht. Als ze later thuiskomt, wordt het duidelijk dat ze seksueel is misbruikt.

De zaak krijgt landelijke aandacht door het televisieprogramma Opsporing Verzocht. In dat programma wordt een foto getoond van een oudere man op een fiets, de mogelijke zedenverdachte. De politie krijgt meerdere tips binnen van inwoners van Roden. Op internet vinden de agenten foto's van de fiets, waarop deze persoon rondreed.

Begin 2021 wordt een 52-jarige inwoner van Roden aangehouden. De bewuste fiets dreggen de agenten uit een sloot. De verdachte bekent dat hij de kleuter heeft misbruikt. Op zijn computer vinden de agenten kinderporno. De inmiddels 53-jarige man is psychiatrisch onderzocht. Zijn zaak wordt 1 februari inhoudelijk behandeld.

Lees ook: