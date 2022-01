Kan de illegale escaperoom in Wittelte nog aan de dwangsom ontsnappen?

Escaperoom Drenthe in Wittelte moet per direct de deuren sluiten en alle reclame-uitingen, zowel online als offline, verwijderen. Dat blijkt uit de besluitenlijst van de gemeente Westerveld.

De escaperoom blijkt geen vergunning te hebben, en het exploiteren van een escaperoom op die plek aan de Wittelterweg is volgens de gemeente in strijd met het bestemmingsplan. Het perceel heeft een agrarische bestemming.

Escaperoom

Een escaperoom is een groepsactiviteit waarbij je met je partner of een clubje vrienden wordt opgesloten in een kamer. Je moet vervolgens binnen een bepaalde tijd uit die kamer proberen te ontsnappen. Dat doe je door puzzels, aanwijzingen en raadsels op te lossen. De oplossing leidt uiteindelijk tot een code die je nodig hebt om de deur van de escaperoom te openen en te 'ontsnappen'.

Escaperoom Drenthe biedt naast de escaperoom ook een eetarrangement aan en verschillende andere activiteiten, zoals handboogschieten, alpaca's voeren en klootschieten.

Sancties

In februari 2020 constateerde de gemeente dat de escaperoom in strijd was met het bestemmingsplan. "Daarna zijn er meerdere brieven geschreven. De gemeente heeft de eigenaar per brief van 29 juni 2020 gevraagd om een aanvraag vooroverleg in te dienen met een aantal specifieke bijlagen. Dat heeft de eigenaar ondanks telefonische en schriftelijke herinneringen niet gedaan", weet Miriam Winkel, woordvoerder van de gemeente Westerveld.

Daarom heeft de gemeente de eigenaar per brief in juni 2021 bevolen om de escaperoom te sluiten. De eigenaar trok zich daar niets van aan; de escaperoom bleef open. In november 2021 stuurde de gemeente de eigenaar een vooraankondiging van sancties. Winkel: "In november is er meerdere keren met de eigenaar van de escaperoom gesproken. Op 7 december besloot het college om sancties op te leggen, omdat de eigenaar de escaperoom niet heeft gesloten."

Dat blijken sancties te zijn in de vorm van een last onder dwangsom. Als de eigenaar van de escaperoom niet binnen een week na 7 december de escaperoom sluit, én alle reclame-uitingen verwijdert, moet er een dwangsom betaald worden van 5.000 euro per dag dat er wordt vastgesteld dat er niet aan de eisen voldaan is. Er is een maximum van 50.000 euro.

Reclame mag ook niet

"De eigenaar dient de escaperoom gesloten te houden totdat er een definitieve vergunning voor is verleend en dient alle reclames te verwijderen, zowel de fysieke reclames als de internetreclames en vermeldingen, tenzij het vermeldingen betreft die het publiek melden dat de escaperoom gesloten is", licht Winkel toe.

Op de website van de escaperoom staat sinds 17 december een mededeling dat de escaperoom voor onbepaalde tijd gesloten is. "De komende maanden genieten we van een vakantie en zijn we bezig met voorbereidingen voor een nieuwe escaperoom. Houd onze site in de gaten, zodat u weet wanneer wij weer open zijn", zo staat er te lezen.

Handhaving

Aan de eis om de escaperoom te sluiten is dus gehoor gegeven. Maar, zo vertelt Winkel: "Vorige week hebben we nog kunnen constateren dat het bord in de tuin, een fysieke reclame-uiting, er nog altijd staat. En ook de website en de Facebookpagina zijn nog in de lucht."

De gemeente is van plan om te gaan handhaven. Miriam Winkel: "We hebben nog niet geconstateerd dat er bezoekers waren. De fysieke reclame-uiting staat echter nog in de tuin. Als dit de komende tijd nog steeds zo blijkt te zijn als we gaan controleren, dan zal de dwangsom betaald moeten worden."

Volgens de gemeente is meerdere keren contact gezocht met de eigenaar van de Escaperoom, maar heeft dat niet tot een oplossing geleid.