Seb Zukini, Dylamic en Traversus doen mee met Hit The North 2022

Traversus is één van de bands die meedoet aan Hit The North (Rechten: Amber Veenstra / ESNS)

Nog een kleine twee weken en dan is het zover: Eurosonic 2022. Althans, een digitale versie. Vandaag maakt de organisatie van Hit the North aan de vooravond van het festival bekend welke acts dit jaar mee mogen doen aan het talentontwikkelingstraject van Eurosonic.

De Drentse acts Seb Zukini, Dylamic en Traversus zijn geselecteerd om mee te doen aan het ontwikkelingstraject. In totaal zijn er - na een selectieprocedure - twaalf acts gekozen uit de drie noordelijke provincies.

Uit Friesland doen Moonloops, HISTORIAN, Johnny loves me en renceau mee. De Groningse selectie bestaat uit Benwal, Fred Goverde, Phole, Steeby en Verity.

Bootcamp, coaching en masterclasses

De acts starten hun ontwikkelingstraject tijdens Eurosonic Noorderslag (ESNS) 2022, waar ze gekoppeld worden aan coaches uit het werkveld. De twaalf acts kiezen een coach uit de muziekindustrie die hen een jaar lang ondersteuning biedt en maandelijks coaching geeft.

In totaal volgen de acts drie bootcamps verdeeld over drie weekenden in een jaar vol met workshops, coachingsessies en masterclasses. Deze sessies gaan onder meer over podiumpresentatie, marketing, management en financiën. Daarnaast krijgen ze een werkbudget en spelen ze verdeeld over het jaar meerdere shows. Het traject eindigt met een showcase op ESNS in 2023. Dit alles met maar één doel: het kickstarten van een professionele muzikale carrière.

Hit the North 2021-lichting op ESNS 2022

Naast de start van de twaalf nieuwe acts, sluit de huidige selectie van Hit the North het jaar af met een online showcase op ESNS 2022. De twaalf acts Blondeau, Cloudsurfers, christopher404, CYNN, DANYTHA, Faske, Hiigo, Jadi D, Jonathan Rhodes, T A M A R, Them Dirty Dimes en Timo de Jong hebben het afgelopen jaar bootcamps, coaching en ondersteuning gekregen om zich te ontwikkelen tot een professionele act. Nu is het moment zich te presenteren aan professionals en publiek tijdens de online editie van het festival. ESNS is van 19 tot en met 22 januari gratis te volgen via esns.nl.

Lees ook: