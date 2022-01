Oudejaarsverenging De Oliebol brengt vrijheidsbeeld Fransien terug naar huis

En dat bleek ook het geval te zijn. Fransien werd Exloo uit gesmokkeld door Oudejaarsvereniging De Oliebol uit Vledder.

Vanochtend is het beeld teruggeplaatst op de sokkel voor het hotel. "Ze is terug waar ze hoort", zegt Tim de Rooij van De Oliebol. "De stunt is goed ontvangen, ook door de mensen van het hotel."

(Tekst gaat verder onder de video)

Reuring in het dorp

Volgens De Rooij past het 'stelen' van juist een vrijheidsbeeld goed in deze tijd. "We moeten vooral kijken naar wat we nog wel kunnen doen. We wilden toch weer voor een beetje reuring zorgen."

Hoe ze Fransien wisten mee te nemen, wil hij niet zeggen. "Dat is het geheim van de smid", lacht hij. "Maar het lukte goed, binnen een kwartiertje waren we alweer weg. Het was nog wel even spannend, want er kwam nog een auto het terrein oprijden toen we bezig waren. Maar Fransien kon mee op de kar naar Vledder."

Oren en ogen open

Voorlopig gaat De Oliebol weer in de ruststand. Maar de oudejaarsvereniging houdt altijd de oren en ogen open. Op zoek naar een nieuw 'slachtoffer'. "We kijken goed om ons heen. In de loop van het jaar komen we weer bij elkaar."

