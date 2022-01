Eigenaren camping Dorado in Roden willen woningen bouwen

Als het aan de eigenaren van camping Dorado in Roden ligt, verschijnen er op termijn zeven woningen. Een aanvraag hiervoor is na jarenlang plannen maken goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld.

Oebele Land, samen met zijn vrouw eigenaar van de familiecamping die al zo'n 65 jaar bestaat, is er blij mee. "Kleine campings hebben weinig overlevingskans", zegt hij. "Je moet mee in alle ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur en technologie. Daarom zijn we vijf jaar geleden al begonnen met plannen voor woningbouw."

Schuurwoningen

Nu lijkt er schot in de zaak te zitten. "We zijn er wel achter dat het lastige processen zijn", lacht Land. Daarmee doelt hij op de procedure om woningbouw mogelijk te maken. Eerder werd al gesproken over tien woningen, dat aantal is teruggebracht naar zeven.

Het is nog niet zeker dat die woningen er ook daadwerkelijk komen. Tot eind januari kan er bezwaar worden ingediend. "Ik heb nog geen signalen gehoord dat er veel protest zou zijn", aldus Land.

De bedoeling is dat er straks 'een soort schuurwoningen' verrijzen aan de Norgerweg. Het gaat dan om levensbestendige koopwoningen voor alle leeftijden. Land geeft aan rustig af te willen wachten tot ook de gemeenteraad een beslissing over de woningbouw heeft genomen, alvorens verder op de plannen in te gaan.

