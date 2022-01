Drugslab bij Stieltjeskanaal voor productie van amfetamine: 'professioneel' met straatwaarde van 800 euro per liter

Op het terrein staan ketels, vaten en grondstoffen voor de productie van de drugs. In het lab gaat het vermoedelijk om een tussenproduct in de amfetamineproductie. De politie heeft drie auto's in beslag genomen.

Verdachte uit Coevorden

Bij de inval van het drugslab gisteren door een arrestatieteam zijn vijf verdachten aangehouden. Een daarvan is een 56-jarige uit de gemeente Coevorden. De andere komen verspreid uit het land. Vier zijn er ter plekke aangehouden, een vijfde is aangehouden in de buurt van Zwolle. Alle vijf zitten ze nog vast. Tijdens de inval hield een politiehelikopter de situatie in de gaten.

Het gaat om een in werkend zijnde amfetamine drugslab (Rechten: Politie)

De stoffen en materialen die zijn gevonden kunnen gevaarlijk zijn, meldt de politie. Het Landelijke Faciliteit Ontmantelen haalt deze vandaag uit het pand. Dit is een team dat is gespecialiseerd in het ruimen van drugslabs en in het werken met gevaarlijke stoffen. De chemische (afval)stoffen worden vernietigd.

Het drugslab was toegerust op de productie van honderden liters per week (Rechten: Politie)

