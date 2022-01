Wildlands trekt in coronajaar 2021 ruim half miljoen bezoekers

Het Kompasplein in Wildlands in Emmen gaat binnenkort op de schop (Rechten: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

De langdurige sluitingen door de coronabeperkingen hebben ook vorig jaar hun effect gehad op de bezoekersaantallen voor Wildlands. Het Emmer dierenpark trok in 2021 bijna een gelijk aantal bezoekers als in 2020: iets meer dan een half miljoen.

De aantallen liggen ver onder het niveau van een regulier jaar, reageert Wildlands tegen ZO!34. In 2019 ontving het park nog 930.000 bezoekers. Volgens het park ligt de oorzaak in de langdurige sluitingen als gevolg van de coronacrisis.

Ondanks het bescheiden bezoekersaantal, gaven mensen wel meer geld uit in het park. Wat dit betekent voor de financiële situatie wordt later bekendgemaakt, als de impact van alle steunmaatregelen bekend is.

Optimistisch

Directeur Erik van Engelen blijft zich optimistisch tonen over de toekomst. "Ondanks dat we in de eerste vijf maanden van 2021 geen bezoekers konden ontvangen, ben ik tevreden over onze resultaten tijdens de periodes waarin we wel geopend waren. In de zomermaanden waren we weken achter elkaar uitverkocht en ook de bestedingen lagen op een hoog niveau."

Wildlands heeft nu 30.000 abonnementhouders, laat hij verder weten. "Dat stemt ons erg hoopvol voor de toekomst. Daarnaast ligt het park er prachtig bij en starten we volgende week met de verbouwing van het Kompasplein."