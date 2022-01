552 nieuwe positieve coronatestuitslagen in Drenthe

Dat zijn er bijna 100 minder dan gisteren, toen er nog 643 nieuwe gevallen bij kwamen. Het aantal van vandaag ligt wel boven het weekgemiddelde. In de afgelopen zeven dagen kwamen er elke dag gemiddeld 461 besmettingen bij. De meeste positieve testuitslagen werden gemeld in de gemeente Emmen (144) en Coevorden (98). Er zijn geen sterfgevallen en ziekenhuisopnames gemeld.

Volgens het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland liggen er vandaag 19 coronapatiënten in de Drentse ziekenhuizen, van wie 5 op de intensive care. Verdeeld over de noordelijke ziekenhuizen liggen acht coronapatiënten uit andere regio's, van wie 3 op de ic.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 06-01-2022)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 2890 (+30) 10 22 Assen 7869 (+49) 83 25 Borger-Odoorn 3040 (+19) 38 23 Coevorden 5475 (+98) 67 35 Emmen 16393 (+144) 227 94 Hoogeveen 8926 (+45) 99 47 Meppel 4588 (+38) 40 37 Midden-Drenthe 4098 (+31) 45 32 Noordenveld 3627 (+24) 40 27 Tynaarlo 3481 (+46) 30 26 Westerveld 2145 (+10) 22 23 De Wolden 3743 (+15) 44 29 Onbekend 367 (+3) 0 0

Landelijk

Landelijk zijn voor de tweede dag op rij bijna 25.000 coronabesmettingen vastgesteld. Tussen gisterochtend en vanochtend kwamen er 24.700 meldingen van positieve tests binnen bij het RIVM. Dat is een nieuw record.

Door een technische storing zijn niet alle meldingen binnengekomen. Het werkelijke aantal positieve tests kan dus nog hoger zijn geweest. Het aantal van vandaag is vrijwel gelijk aan het cijfer van gisteren. Toen meldde het instituut bijna 24.600 nieuwe gevallen.

In de afgelopen zeven dagen zijn 132.209 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 18.887 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 11 december, ongeveer vier weken geleden. Het gemiddelde stijgt voor de negende dag op rij.

Het aantal sterfgevallen stijgt nog niet. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat 12 mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Onder hen zijn twee mensen uit Haarlem en twee inwoners van Haarlemmermeer. Dat hun dood nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven.

Ziekenhuizen

Het aantal mensen dat met corona in een ziekenhuis ligt, is vandaag gedaald naar 1.541. Dat zijn er 93 minder dan gisteren. Op de intensive cares liggen er 30 minder en zijn het er nu 419. Dat is te zien in de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen worden 1.122 mensen met covid-19 verzorgd en dat zijn er 63 minder dan een dag eerder. Op de intensive cares zijn 12 nieuwe patiënten met corona beland, het laagste aantal sinds 15 oktober, op de verpleegafdelingen 109.

De daling van het totale aantal coronapatiënten op de intensive cares is niet meer zo fors geweest sinds 1 juni, toen het cijfer ook met dertig omlaag ging. Het totale aantal mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen lag op 8 november voor het laatst beneden de 1600 en bedroeg toen 1573.

Het LCPS voorziet dat de bezetting met coronapatiënten in ziekenhuizen eind volgende week weer oploopt. "De instroom van covidpatiënten is over de afgelopen week gedaald, maar deze daling vlakt wel af. We volgen de impact van de omikronvariant van het coronavirus op de besmettingscijfers nauwgezet. De effecten hiervan op de ziekenhuiscijfers zijn nog onduidelijk, maar de verwachting is dat de instroom van nieuwe patiënten halverwege januari hierdoor weer zal stijgen", aldus de ziekenhuisorganisatie in een toelichting.