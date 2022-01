De eendenkooi: van consumptie naar wetenschap

De vanginstallatie bestaat uit een flinke vijver met een of meerdere smalle sloten, de vangpijpen. Overvliegende eenden werden gelokt met lokeenden, gekortwiekte tamme eenden die de beheerder of kooiker dagelijks te eten gaf.

Omheining

De eendenkooi die boswachter Kees van Son laat zien heeft een rieten omheining. "Eigenlijk moest dat riet hoger zijn, hoog genoeg zodat een mens zich erachter kan verstoppen. Hierachter liep de kooiker. Samen met zijn kooikerhondje ging hij naar binnen, het hondje aan de ene kant en de kooiker aan de andere kant, en joeg de eenden langzamerhand daar naar de vangpijp toe", legt Van Son uit.

Lokaas

"In de vangpijp had hij voer gestrooid en wat graan. En hij had altijd tamme eenden bij zich, die gingen voorop en de wilde eenden volgden. De eenden zwommen erin, naar het gat aan het eind, waarachter de vangkooi stond", aldus de boswachter. De kooiker gebruikte een touw om een luik te laten zakken waardoor de eenden gevangen zaten. "Dan zaten ze vast en gingen ze letterlijk de pijp uit. Daar komt het spreekwoord vandaan."

Onderzoek

In ons land zijn nog zo'n honderdtwintig eendenkooien. Meestal liggen ze in een natuurgebied. De eenden die er nu gevangen worden, krijgen een ringetje zodat wetenschappers kunnen tellen hoeveel dieren in een bepaald gebied verblijven. De Werkgroep Ringwerk Eendenkooien Nederland (WREN) houdt zich bezig met onderzoek naar onder andere smienten, wilde eenden en wintertalingen.

