Eis: jeugddetentie en werkstraf voor meermalen steken 16-jarig meisje

De kersverse vriendin van de man kreeg ruzie met twee andere meisjes. De man hoorde het gebekvecht een tijdje aan. Toen een van hen zijn vriendin bij de capuchon pakte sloeg hij het andere meisje. De 18-jarige man en de belaagster van zijn vriendin rolden de sloot in. Het was laat op de avond en het was donker. Omstanders konden slecht zien wat daar in de sloot gebeurde.

Verlammingsverschijnselen

Volgens deze omstanders haalde de jongen meermalen uit met een arm. Uiteindelijk kwam hij de sloot uit en stapte met zijn vriendin op de scooter. Beiden reden weg. Het andere meisje kroop flink gehavend de sloot uit. Ze had meerdere messteken in haar gezicht, hoofd, armen, buik, rug en benen. Haar jukbeen was gebroken en er was een zenuw in haar gelaat geraakt. Tot op de dag van vandaag kampt ze met verlammingsverschijnselen en heeft zij een ontsierend litteken in haar gezicht.

De 18-jarige verdachte is niet eerder met justitie in aanraking geweest. Sinds het incident wordt hij door de jeugdpsychiatrie begeleid en gaat het kennelijk goed met hem. Een terugkeer naar de cel zal dit doorkruizen, vindt de officier van justitie. De officier eiste ook een locatie- en gebiedsverbod met het slachtoffer. Als schadevergoeding zou hij haar 10.000 euro moeten betalen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.