Bewoners Houtlaan Assen willen Minder op de Meter

Tijdens een bewonersbijeenkomst in 2017 begon het. Daar werd een presentatie gegeven over de energietransitie. Ruud Welling en Albert Gorter waren geïnteresseerd en melden zich aan voor de werkgroep. Samen met een aantal andere bewoners bespreken ze eens per maand plannen en problemen.

Vrijwillig, niet gedwongen

Voor 2030 wil de werkgroep de CO2-uitstoot van de 136 woningen met vijftig procent verminderen, in lijn met de landelijke doelstellingen. In 2050 wil de wijk geheel CO2-neutraal zijn. Dit door alle energie en warmte zelf op te wekken of uit duurzame bronnen te halen. Op dit moment zijn er 82 huizen met zonnepanelen, rijden er verschillende elektrische auto's in de straat en hebben enkele huizen een warmtepomp. Om de doelstelling voor 2030 te kunnen halen, is er nog wel wat werk aan de winkel.

Welling: "Met de zonnepanelen gaat het nu goed, want er is meer ruimte op het net. Alleen willen we het doel echt kunnen halen, dan zijn er flink meer warmtepompen nodig in de wijk. Eerst hadden we een berekening met alleen warmtepompen en zonnepanelen, daarmee gingen we het niet redden. Daarom hebben we ook elektrische auto's meegenomen. Want vanaf 2030 mogen deze alleen nog maar verkocht worden."

Gorter is een stuk positiever. "Het gaat lukken, ook buiten onze activiteiten zie je dat mensen in de wijk bezig zijn. Wij laten zien dat het kan. Steeds vaker zie je werkbusjes in de straat of worden er zonnepanelen aangesloten. Schoksgewijs moet er iets plaats gaan vinden, want er moet echt iets veranderen. De mensen moeten er vertrouwen in hebben dat het goed gaat. Wij laten zien dat het kan."

Er is teveel stroom

Een van de problemen waar de werkgroep tegenaan loopt is dat het elektriciteitsnet de hoeveelheid opgewekte stroom niet aankan. Hierdoor vliegen de zonnepanelen er af en toe uit. Dan wekken ze geen stroom meer op. Welling: "Twee jaar geleden zeiden we al tegen Enexis dat het niet goed werkt met deze kabels. Zij wilden toen niks doen, want het was allemaal wel goed. Over drie jaar zien we weel verder, zeiden ze."

Die drie jaar werden er twee. Om met een goed plan te komen kreeg de werkgroep 10.000 euro van de Provincie Drenthe om uit te zoeken hoeveel energie het net aankan. Resultaten van dit onderzoek kunnen ook gebruikt worden in andere wijken. Welling: "Enexis heeft op basis van de resultaten toegezegd dat ze het net gaan vergroten. Uiteindelijk gaan ze niet doen wat wij willen, maar zijn we tevreden met het resultaat." Dat resultaat betekent dat er een extra transformator komt voor de wijk. Die zorgt ervoor dat de kabels meer stroom aan kunnen.

Geen financiële hulp

De wijk krijgt geen hulp of steun van de gemeente Assen. Gorter: "De gemeente weet niet hoe ze ons kunnen helpen. We hebben een aantal keer aangeklopt. Dan vragen ze: wat willen jullie? Wij vragen: wat kunnen jullie? en dan is het stil. Het blijkt dat de gemeente nog geen plan heeft met onze wijk tot 2035." Met hulp van de gemeente zou de werkgroep nog meer kunnen investeren en uitproberen. Op deze manier hopen ze een voorbeeld te zijn voor andere wijken.

Een aantal bewoners van de Houtlaan vindt het dan ook moeilijk om nu te investeren. Welling: "Want 'wat als onze warmtepomp niet past op groepswarmte?', is een vraag die we vanuit de straat krijgen. Dat is begrijpelijk. Maar een warmtepomp kan overal warmte vandaan halen, dus ook bij groepswarmte."

Verontruste wijkbewoners van Kloosterveen willen niet noodgedwongen aan de waterpomp (Rechten: eigen foto)

Vooral op financieel gebied kunnen ze de hulp van de gemeente Assen wel gebruiken. Op dit moment gaat veel van de opgewekte stroom terug naar het net en wordt het niet voor de wijk gebruikt. Dat ziet de werkgroep graag anders. Welling: "Wij willen bepaalde accu's in de wijk die de stroom kunnen bewaren, zodat we zeventig procent van de opgewekte stroom weer kunnen hergebruiken. Dat zijn dure accu's, daar kunnen wij de hulp van de gemeente goed bij gebruiken. Wij willen dit uitproberen, zodat meer wijken ons voorbeeld kunnen volgen. En als het dan niet werkt, dan weten we dat ook."

Die subsidies zijn ook nodig om alle bewoners mee te krijgen. De plaatsing van die accu's is namelijk centraal, dus kunnen andere bewoners er ook gebruik van maken. Maar een ingang bij de gemeente is er nog niet. Welling: "Volgens mij moeten wij met een koevoet binnen komen bij de gemeente."

Lariks en Kloosterveen

De Houtlaan doet dit geheel vrijwillig, anders dan in Kloosterveen en Lariks. Twee wijken die in Assen gedwongen van het gas af moeten. Dat is dan ook gelijk het verschil. In de Houtlaan is er geen weerstand Gorter: "Het is een welvarende wijk. Wij hebben makkelijk praten. Wij kunnen zelf investeren. Dat maakt zeker een verschil."

Volgens Welling is er ook nog een andere reden: "Dit is geen investering die je doet omdat je morgen het resultaat wilt zien. Dat zie je pas na vijf jaar terug. Maar als je niet weet of je volgende week nog boodschappen kan doen, dan snap ik dat je die investering niet doet." Volgens de heren is die investering zeker nodig. "Het zijn kleine veranderingen die een grote impact hebben."

