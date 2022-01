Cybercrimineel (19) uit Eelderwolde probeerde vanuit cel gestolen cryptovaluta te verdoezelen

Dit kwam donderdag naar voren tijdens een voorbereidende zitting in Assen. Het onderzoek is nog niet afgerond en de inhoudelijke behandeling van de zaak is op zijn vroegst in mei of juni van dit jaar. De politie hield afgelopen zomer drie verdachten aan in een vakantiehuis in het Stadspark in Groningen. Een vierde verdachte werd een dag later op Schiphol aangehouden.

Phishingwebsites

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de 19-jarige van helpdeskfraude, simkaartswapping, witwassen en het kopen van betaalfraudepanels. Met deze betaalfraudepanels worden phishingwebsites opgezet. Het slachtoffer denkt te maken te hebben met een officiële website van bijvoorbeeld een bank en drukt dan op een link. De gegevens die dan worden ingevoerd worden door de criminelen gevolgd en misbruikt.

De twee medeverdachten van de man uit Eelderwolde komen uit Assen (25 en 28 jaar). De vierde verdachte is een 17-jarige man uit Groningen. De politie kwam hen op het spoor na een aangifte van T-Mobile. Er was daar ingebroken in digitale systemen. Het spoor leidde naar de man in Eelderwolde. Vervolgens werd het digitale gedrag en het leven van deze verdachte in kaart gebracht. De man was voornemens een vakantiehuisje te huren, twee kilometer van zijn woonplaats.

Rabobankmedewerker

De politie voorzag het huisje van afluisterapparatuur en viel op een gegeven moment binnen. De 19-jarige man zat op dat moment telefoongesprekken te voeren, waarbij hij zich voordeed als Rabobank-medewerker. Hij vertelde dat iemands bankrekening was gehackt en het geld moest snel worden overgemaakt naar een tussenrekening. Volgens het OM was de verdachte in die periode alleen maar bezig met het stelen van geld.

De buit loopt op tot ongeveer 100.000 euro, verdeeld over 25 slachtoffers. Waar de buit was verborgen was voor de politie even een raadsel. Totdat via een getapt telefoongesprek het broertje van de verdachte de opdracht kreeg dit bedrag wit te wassen. Dat broertje bleek de cryptovaluta in zijn 'wallet' te hebben. De advocaat van de 19-jarige vroeg de rechter het voorarrest te beëindigen. De jongeman is bezig met zijn vwo-examen, maar die studie moet hij voorlopig in de cel voortzetten.

