Trainer Edwin Bouman vertrekt bij DOS'46

Bouman is bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer in Nijeveen. In de zomer van 2020 werd hij aangesteld, de Bennekommer kwam over van het Amsterdamse AW.DTV. In zijn eerste jaar werden de play-offs van de Korfbal League bereikt, daarin bleek KZ uit Koog aan de Zaan te sterk.

In de zaalcompetitie staat DOS'46 op dit moment met zes punten uit vijf duels derde in poule B van de Korfbal League. De eerste helft van de veldcompetitie sloten de roodzwarten af met zes punten uit vijf duels en een derde plek. "Beide partijen hebben er vertrouwen in dat spelers en staf het seizoen op de best mogelijke manier afronden. Daarbij is momenteel het streven om in de kampioenspoule te geraken", meldt de club.

Nieuwe trainer

De komende periode gaat de club op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Of de hele staf rond het eerste team vervangen wordt, is nog niet bekend. "De gesprekken met de overige stafleden staan in de komende weken gepland", schrijft de club in een verklaring.

