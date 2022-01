Wat vind jij: Het is logisch dat de gaskraan in Groningen weer verder open gaat

"Onbegrijpelijk", "onacceptabel" en "onaanvaardbaar". De reacties uit de politiek en Groningen stromen al binnen over het nieuws dat er waarschijnlijk meer gaswinning nodig is uit Groningen. Maar wat vind jij?

Dit 'gasjaar' (van oktober 2021 tot en met september 2022) wordt waarschijnlijk bijna twee keer zoveel gas gewonnen uit het Groningerveld als eerst verwacht. Waar het ministerie van Economische Zaken eerst uitging van 3,9 miljard kubieke meter, komt de winning door omstandigheden uit op maximaal 7,6 miljard kuub, volgens berekeningen van de netbeheerder. Voor 1 april bepaalt het kabinet hoeveel gas er definitief dit gasjaar uit het Groningenveld moet komen.

Dat er meer gas uit Groningen nodig is, komt vanwege de gasvraag uit Duitsland. Onlangs heeft Duitsland aangegeven 1,1 miljard kuub meer nodig te hebben uit Groningen om in de energiebehoefte te voorzien. Energiebesparende maatregelen in Duitsland zijn minder effectief dan gedacht. Ook vertraging bij de ingebruikname van de stikstoffabriek in Zuidbroek leidt tot meer gaswinning dan verwacht.

Reacties

De Groninger Bodem Beweging noemt het "onbegrijpelijk dat het ministerie de keuze maakt om de gaskraan verder open te draaien. Een overheid mag en kan niet zo lichtzinnig met de veiligheid haar burgers omgaan." Ook vanuit de politiek komen kritische reacties. "Hoe is dit mogelijk?", vraagt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer zich af. "De ellende in Groningen is enorm." Hij vindt het "onacceptabel". Kamerlid Pieter Omtzigt noemt het besluit "een nare tegenvaller". Groningse gedupeerde Tjeerd van Dekken (Milieu) noemt het "onaanvaardbaar" dat er dit jaar waarschijnlijk dubbel zoveel gas zal worden gewonnen uit het Groningerveld als eerst verwacht. Hij roept de nieuwe verantwoordelijke staatssecretaris Hans Vijlbrief op om zo snel mogelijk naar Groningen te komen.

D66'er Raoul Boucke (partijgenoot van Vijlbrief) vindt het "heel pijnlijk voor de Groningers". "Te vaak zijn beloftes niet nagekomen. Het kabinet moet er alles aan doen om te voorkomen dat meer gaswinning in Groningen nodig is." Minister Blok heeft eerder deze week bij zijn Duitse collega zijn grote zorgen geuit over deze ontwikkeling en om opheldering gevraagd. Ook heeft hij Duitsland met klem verzocht om alle mogelijke maatregelen te nemen zodat de extra vraag niet nodig is.

Dit gasjaar, dat loopt van oktober 2021 tot en met september 2022 is het laatste 'normale' gasjaar. De afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld ligt nog steeds op schema. Vanaf medio 2022 is er naar verwachting geen gas meer nodig uit het Groningenveld.

Wat vind jij?

Wat vind jij ervan? Vind jij het logisch dat de gaskraan in Groningen weer verder open gaat?