Vogelgriepvirus treft watervogels zwaar, wat moet je doen als je een zieke vogel tegenkomt?

Sinds oktober heeft Europa te maken met een stevige uitbraak van het vogelgriepvirus, ook in Nederland. Dieren van pluimveehouderijen kunnen hier erg ziek door worden, waardoor soms een ophokplicht geldt. Naast pluimvee treft het virus ook de watervogels in ons land.

Het gaat om het hoogpathogene vogelgriepvirus, een erg besmettelijke en dodelijke soort voor allerlei vogels. Er zijn al behoorlijk wat dode vogels bemonsterd. Wageningen Bioveterinary Research houdt een kaart bij waarop de positieve testen staan weergegeven. Het gaat om allerlei soorten watervogels, zoals de knobbelzwaan, grauwe gans, brandgans en kanoet.

In Drenthe zijn nog geen meldingen gedaan van dode watervogels. "Het is niet te voorspellen of dit wel of niet gaat gebeuren", vertelt Lex Benden woordvoerder van NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). "Vogelgriep komt vaak voor, vooral bij wilde watervogels zoals trekvogels. Zij kunnen namelijk gemakkelijk het virus verspreiden."

Symptomen vogelgriep

Vogels die vogelgriep hebben in een gevorderd ziektestadium vallen op doordat ze ongecontroleerde bewegingen maken, zoals knikken met de kop of rondjes draaien. Ook versufte vogels die zich dicht laten benaderen zijn mogelijk geïnfecteerd. Belangrijk is om de dieren niet aan te raken. Op plekken waar veel verschillende soorten watervogels voorkomen, kun je soms meerdere dode of zieke vogels aantreffen.

"Mocht je zelf een zieke of dode vogel tegenkomen dan is het belangrijk om van ze af te blijven," legt Benden uit. "Mocht het dier nog leven, bel dan de dierenambulance. Ga zeker niet helpen als je niet weet wat je doet. En doe je hond zeker aan de lijn, anders bestaat de kans dat je hond de vogel gaat opeten."

Melden

Het melden van dode vogels kan via de websites van Sovon en het Dutch Wildlife Health Centre. Beide organisaties werken al jarenlang samen om vroegtijdig signalen van ongewone vogelsterfte op te vangen. De NVWA bepaalt welke vogels er opgehaald worden om op het virus getest te worden. "Met drie of meer dode vogels op dezelfde plek kun je het Landelijk Meldpunt Dierziekten op de hoogte stellen," zegt Benden.

