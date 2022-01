Marketeer uit Meppel wint ondernemersprijs en wil 'bedrijven helpen zichtbaarder te worden'

"De overheid wil dat ondernemers meer van elkaar leren", legt Van der Togt uit. "Daarom werd er een wedstrijd georganiseerd voor ondernemers om daar interessante ideeën voor te bedenken." De marketeer, die met zijn bedrijf Expertision gevestigd is in Meppel, wist wel raad met die vraag. Samen met een compagnon maakte hij een plan. "We maken een online leeromgeving, inclusief app en boek. De bedoeling is dat werknemers daarmee alle ins en outs kunnen leren over online marketing."

Meer contact

Met de digitalisering en het almaar groeiende gebruik van social media is online marketing belangrijker dan ooit, vindt de Meppeler ondernemer. "Communicatiespecialisten hebben dit wel in de vingers", zegt hij. "Maar andere medewerkers van het bedrijf vaak niet. Zonde, want iedereen kan ermee aan de slag."

Sportschoolhouder Hans Vrieling uit Westervoort (bij Arnhem), sluit zich als een van de eerste ondernemers bij het project aan. Nu zijn sportschool weer wekenlang op slot moest, ziet hij dat hij alle zeilen moet bijzetten om zichtbaar te blijven voor zijn klanten. "Ik zie ze alleen nog als ze toevallig langs mijn sportcentrum rijden", zegt Vrieling. "Maar ik zou wel wat meer contact met ze willen. Je loopt anders het risico dat je ze kwijtraakt."

Zorg of het onderwijs

Met het nieuwe project wil hij samen met zijn medewerkers meer leren over online marketing, en hoe hij als bedrijf beter zichtbaar kan blijven. Daarmee hoopt Vrieling bovendien de gevolgen die de coronamaatregelen met zich meebrengen op te vangen.

"Daarom beginnen we ook met deze branche", licht Van der Togt toe "Uiteindelijk hopen we het project ook naar andere sectoren uit te rollen, zoals de zorg of het onderwijs."

Plezier in je werk

Natuurlijk heeft de ondernemer een commercieel belang, maar de insteek van de ondernemersprijs had ook een maatschappelijke insteek. Want als bedrijven meer van elkaar leren, worden ze sterker, zo is de redenering. "Het leren schiet er vaak bij in, omdat de business altijd prioriteit heeft", zegt Van der Togt. "Maar als een bedrijf zich wil ontwikkelen, moet je blijven leren. Ook de ondernemers. Want als je leert, houd je plezier in je werk."

Het project is volop in ontwikkeling. Naar verwachting zal het in de loop van dit jaar klaar zijn.