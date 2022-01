Kinderen onder 12 vanaf 18 januari uitgenodigd voor coronaprik

Niet-kwetsbare kinderen van 5 tot en met 11 jaar mogen vanaf eind deze maand worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Ouders krijgen tussen 18 en 22 januari een brief waarin staat dat ze als ze dat willen een afspraak kunnen maken. Het is de bedoeling dat de eerste prikken in de week erna worden gezet. Dat laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten.

In totaal komen bijna 1,3 miljoen kinderen in aanmerking voor de coronaprikken. Als de ouders ervoor kiezen hun kinderen te laten vaccineren dan krijgen die kinderen een 'kinderdosis' van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Kinderen uit hetzelfde gezin worden samen gevaccineerd, als daar ruimte voor is en als ouders dat willen.

Kinderstraten

Op de vaccinatielocaties worden aparte 'kinderstraten' neergezet. "Vaccineerders nemen extra tijd voor de kinderen, bieden extra zorg. Hun ouders zijn erbij, dat moet allemaal op een rustige manier", laat de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland weten.

Het is aan GGD-regio's zelf om te bepalen of de kinderen op elke prikplek terecht kunnen, of dat er aparte locaties voor worden aangewezen. GGD Drenthe geeft aan op dit moment nog niet te weten hoe de vaccinatiecampagne voor jonge kinderen er in Drenthe uit gaat zien. "We moeten een complete operatie optuigen terwijl we nog volop in een andere operatie, de boostercampagne, zitten. Daar gaat wat tijd in zitten voor we helder hebben hoe we het precies gaan vormgeven", meldt Bart Raaijmakers, persvoorlichter van GGD Drenthe.

Kinderen zelden ernstig ziek door corona

Kwetsbare kinderen van 5 tot en met 11 jaar kunnen nu al worden gevaccineerd. Niet-kwetsbare kinderen worden zelden ernstig ziek van het virus en hoeven bijna nooit opgenomen te worden in het ziekenhuis met covid-19.

Van alle ziekenhuisopnames (76.065) gemeld door Stichting NICE in 2021 (t/m 4 januari 2022) was 0,8% (587) jonger dan 4 jaar. 0,2% (130) had een leeftijd van 4 t/m 11 jaar en 0,2% (177) had een leeftijd van 12 t/m 17 jaar. Het overgrote deel 98,8% (75.171) van alle personen die met COVID-19 zijn opgenomen in het ziekenhuis had een leeftijd van 18 jaar of ouder.