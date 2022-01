'Lang zouden zij leven': Slachtoffers geëerd met verhalen over mensen in oorlog

De Syriër Ibrahim Asem zou vandaag 97 jaar geworden zijn. Maar hij sneuvelde, in april 1945, in Assen.

Vandaag, op zijn geboortedag, wordt hij geëerd. De Oorlogsgravenstichting heeft vanaf vandaag elke vrijdag aandacht voor het verhaal van iemand die op één van de erevelden begraven ligt. Dat gebeurt onder het motto 'Lang zouden zij leven'. De stichting markeert daarmee haar 75-jarig bestaan.

Jan van Kooten is projectleider van de Oorlogsgravenstichting. "Asem was een Syrische militair in dienst van de Fransen. Hij sneuvelde op 9 april 1945 in Assen. Hij ligt begraven op het Franse ereveld in Zeeland. Asem kwam met Franse parachutisten naar Nederland om de Canadezen te helpen Drenthe te bevrijden. Maar hij werd gedood door de nazi's in een vuurgevecht."

'Lang zouden zij leven'

De oorlogsgravenstichting bestaat 75 jaar. Van Kooten: "We vroegen ons af: moeten we dat vieren? We hebben ervoor gekozen om dat wel te doen, om te vieren dat deze stichting, die belangrijk werk doet, graven onderhouden, dat ze al 75 jaar hun werk doen. En dat doen we door de mensen waarvan ze de zorg op zich hebben genomen, soldaten en burgers, op hun verjaardag te eren."

"We hadden gehoopt dat ze nog lang zouden leven. De meesten zijn ver van huis omgekomen. Er zit ook een actualiteitsdiscussie aan. Er zijn Nederlandse militairen omgekomen voor de bevrijding van andere delen van de wereld. De dilemma's van oorlog, het verdriet van oorlog, dat zie je in zo'n jonge Syriër die hier omkomt in 1945, en ook in Nederlandse soldaten die ver weg omkomen."

Het eren van de slachtoffers

Van Kooten legt uit hoe dat eren in zijn werk gaat: "Elke week gaan we een verhaal vertellen zoals over Ibrahim. Dat verhaal is te zien op de website, in een videoverhaal van een paar minuten. Als je bij het graf zou zijn kun je daar een QR-code scannen en de video zien. De ruim veertig verhalen die we gaan maken proberen we zo groot mogelijk onder de aandacht te brengen."

Niet alleen bij het graf van Assem in Zeeland komt een bordje met een QR-code te staan. "Ook bij het monument van Assen komt de QR-code, en bijvoorbeeld bij de boerderij waar hij omkwam. Of bij een ander monument, zodat je op een moderne manier kennis kunt nemen van de verhalen."

Ibrahim Asem is het eerste slachtoffer dat centraal staat. "We doen dit jaar elke week één iemand. Dus een stuk of vijftig komen nog langs. Dit zijn zowel burgers als militairen. Het is een verhaal van mensen in oorlog."