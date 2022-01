Water blijft stromen uit kranen in Drenthe. WMD heeft genoeg water op voorraad

"We hebben voldoende water." Bij WMD, drinkwaterleverancier in Drenthe, heerst geen paniek. Dat is heel anders bij de buren. Vitens, de drinkwaterleverancier van Overijssel, sluit zelfs niet uit dat bij een periode van ernstige warmte en droogte onvoldoende water geleverd kan worden.

"Alleen als alle kranen in Drenthe langere tijd tegelijk opengezet worden. Dan kan het wel eens een probleem worden", zegt Andries Ophof, woordvoerder van WMD, over de situatie in Drenthe. Op langere termijn zijn er wel zorgen. De vraag naar water wordt steeds groter. En dat heeft drie oorzaken: de bevolking groeit - inclusief de ambitie van de provincie voor woningbouw - de industrie vraagt meer water, maar er is ook water nodig om water schoon te maken. "Er is sprake van vervuiling bij waterbronnen. Bij waterzuiveringsinstallaties is zo'n 10 procent van het water nodig om het water te zuiveren", legt Ophof uit.

De drinkwaterleverancier is samen met de provincie al druk bezig om naar oplossingen te kijken. Er wordt gekeken naar nieuwe waterbronnen, naar de bestaande waterbronnen in Drenthe en naar het langer vasthouden en hergebruik van water.

De laatste jaren is de vraag naar water in Drenthe gestegen. Waar het in 2015 nog om 29,2 miljoen kuub ging - ook wel 29,2 miljard liter, was dat vorig jaar 30,5 miljard liter. In 2019 was het zelfs nog iets meer en was het voor eerst meer dan 31 miljard liter. "Eigenlijk was het altijd rond de 29 miljard liter." Maar sinds 2018 zit die vraag boven de 30 miljard liter water.

Geen water uit de kraan in Meppel?

In Overijssel is de situatie heel anders. Als op korte termijn de wincapaciteit niet volledig ingezet kan worden en er niet snel nieuwe bronnen beschikbaar komen, vreest Vitens het ergste. Dan is het goed mogelijk dat daar geen water meer uit de kraan komt, of maar een klein straaltje. En dat is dan niet alleen voor Overijssel. Ook inwoners van Meppel en een gedeelte van Westerveld maken gebruik van water van Vitens.

Stiekem is dat water van Vitens in Meppel en Westerveld gewoon aangevuld met Drents water. Met water uit Ruinerwold om preciezer te zijn. "Jaarlijks gaat zo'n 2 miljard liter water uit het grondwaterwinningsgebied in Ruinerwold naar Havelterberg. Daar zit een pompstation van Vitens." Dat water komt vervolgens, als het gemend wordt met Vitens-water, uit de kranen in de gemeente Meppel en Westerveld.

Drents water gaat overal heen

Drenthe is sowieso een gunstig gebied voor waterwinning, zegt de woordvoerder van WMD. "Overal waar je een schep in de grond steekt, zit wel water", legt hij uit. Alleen in de hogere gebieden, zoals de Hondsrug, is dit minder het geval. Het maakt Drenthe gewild. En het maakt WMD tot een ware teamplayer.

In Beilen komt een nieuwe waterfabriek. Die is in 2023 gereed. Water uit die 'fabriek' gaat voor de komende 40 jaar naar Appelscha, waar Vitens actief is. Waterbedrijf Groningen heeft twee grondwaterwinningen in het noorden van Drenthe, en haalt oppervlaktewater uit de Drentsche Aa. Dat maakt dat inwoners van Groningen, Friesland en Overijssel water uit Drenthe zitten te slurpen.

