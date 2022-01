Puinhoop bij Gemeentebelangen Tynaarlo: 'Alleen maar verliezers'

Het is goed mis bij Gemeentebelangen Tynaarlo. Het huidige bestuur ligt overhoop met het beoogde nieuwe bestuur, onder meer vanwege 'niet nagekomen afspraken' over de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Hoewel er op meer vlakken onenigheid is tussen de beide kampen, speelt de nieuwe plaats op de kieslijst van voorzitter Jacob van Gelder een centrale rol in het conflict. Hij staat op de 10e plaats, maar volgens steunfractielid Dennis Franke zou hij op de 3e plaats komen. Ook Franke zelf staat met zijn 7e plek niet waar hij gehoopt had.

'Voorzitter is geen voorzitter'

Het conflict heeft ervoor gezorgd dat de kersvers lijsttrekker Richard Aeilkema en de beoogde nieuwe voorzitter Harry Snuk zijn geschorst. Snuk gaf eerder zélf aan geen vertrouwen meer in Van Gelder en Franke te hebben. Hij bestrijdt ook dat Van Gelder voorzitter is van Gemeentebelangen Tynaarlo. "Van Gelder is nooit bekrachtigd op een algemene ledenvergadering als voorzitter. Daar zijn geen documenten van én hij is niet als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel."

Toch is er volgens Franke niet zo heel veel aan de hand. "De kwestie is niet zo moeilijk: er is een kieslijst naar buiten gekomen, waarop eerder gemaakte afspraken niet zijn nagekomen. Bezwaren op de lijst zijn onbeantwoord gebleven, terwijl bepaalde afspraken gewoon statutair zijn vastgelegd. Daar heeft de kiescommissie zich niet aan gehouden."

'Samenwerken wordt lastig'

Volgens Franke, die wél van mening is dat Van Gelder de voorzitter is van Gemeentebelangen, kunnen leden Van Gelder niet zomaar de wacht aanzetten. "We hebben als partij afgesproken om een nieuwe weg in te slaan. Richard Aeilkema zou als lijsttrekker de bezem door de partij halen. Maar het probleem is dat het ene wel wordt nagekomen en het andere weer niet. Daarbij lijkt het erop dat het beoogde nieuwe bestuur geen tegenspraak duldt."

Het steunfractielid geeft te kennen dat de gesprekken tussen de twee kampen goed verlopen. "Die gaan heel netjes, maar afspraken worden genegeerd of zonder reden niet nageleefd. Dan moet je met elkaar terug naar de tekentafel."

Franke zegt dat wat hem en Van Gelder betreft er gesproken kan worden over hoe Gemeentebelangen de nabije toekomst moet aanvliegen. Snuk ziet dat anders en geeft aan dat samenwerken lastig wordt.

Statement

Omdat er nog geen algemene ledenvergadering (ALV) is geweest, is het nieuwe bestuur dus nog niet operationeel. Maar, zo zegt Snuk, ook Van Gelder is geen voorzitter. De partij zit dus in een impasse. "Dit probleem kent alleen maar verliezers", mokt Snuk. "Richard (Aeilkema, red.) zegt zijn baan op om vol goede moed met Gemeentebelangen aan de slag te gaan, en dan gebeurt dit."

Vanmiddag komt het beoogde nieuwe bestuur onder leiding van Snuk tezamen. "Daar zal Richard ook bij zijn. We gaan met elkaar om tafel en komen later met een statement." Over een gang naar de rechter wordt eveneens gesproken. "Al willen we dat eigenlijk helemaal niet."

De ALV zal volgens Franke op 21 januari digitaal moeten plaatsvinden.