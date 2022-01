'Ik wil mensen leren om gewoon te genieten van de natuur'

Tijdens de opleiding leerden de deelnemers over verschillende aspecten van de natuur. Denk aan planten, dieren, ecologie, duurzaamheid en het landschap. Maar ook werd er aandacht besteed aan het leren gidsen. En iedere cursist observeerde een jaar lang een natuurgebied. Van der Meer koos het Amelterbos van Assen, een bos van 63 hectare groot en gelegen aan beide zijden van de Rolderhoofdweg.

'Door de bomen het bos niet meer zien'

De nieuwe natuurgids wil mensen leren om gewoon te genieten van de natuur. "De meeste mensen die wandelingen maken in de natuur zien het totale plaatje," zegt Van der Meer. "Ze lopen bijvoorbeeld door een bos en zeggen 'oh wat een prachtig bos'. Maar ze zien door de bomen het bos niet meer. Dat spreekwoord is er niet voor niks."

Van der Meer geeft natuurliefhebbers de tip om een beetje in te zoomen. "Blijf bijvoorbeeld een keer stilstaan bij een boom en kijk echt wat je aan zo'n boom kunt zien. Dan zie je plotseling hele andere dingen, en daardoor gaat de natuur ook veel meer voor je leven."

Fascinatie voor de natuur

Van der Meer is natuurgids geworden omdat hij zijn hele leven al gefascineerd is door de natuur. "Ik vond het echt een hele leuke opleiding," zegt Van der Meer. "Wat vooral heel belangrijk is, is dat we met elkaar hebben geoefend in het houden van rondleidingen en excursies. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het vertellen van leuke dingen over de natuur."

De douglasspar

In het Amelterbos staan ook een aantal douglassparren. Deze spar is een boom uit de dennenfamilie. Op één van de douglassparren zijn allemaal witte vlekjes te zien op de schors. "Dat zijn de plekjes waar insecten hebben geboord om hun eitjes te leggen," vertelt Van der Meer. "Die boom reageert daarop door die gaatjes weer te stoppen met hars. Dus daardoor krijg je allemaal witte puntjes in die bast," legt Van der Meer uit terwijl hij wijst naar de witte puntjes. "De eitjes van de insecten komen uit en veranderen in larfjes. En die larfjes zijn prachtig voer voor de spechten, dus die hakken de bast open. Daarom zie je dus overal van die beschadigingen aan zo'n douglasspar."

