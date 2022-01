Weer aanpassingen aan huurwoningen Norger nieuwbouwwijk Oosterveld

Het stroeve begin voor bewoners van sociale huurwoningen op het Oosterveld in Norg, krijgt een vervolg. Er moeten alweer aanpassingen aan de huizen in de nieuwbouwwijk worden gedaan. Dat laat woningcorporatie Actium per brief weten aan haar verhuurders.

De woningen werden in het voorjaar van 2020 opgeleverd. Het duurde niet lang voordat inwoners een rare geur gewaarwerden. Het afgelopen jaar werd gewerkt aan een oplossing, onder meer door de riolering aan te pakken.

Warmte en ventilatie

Oorzaak van de problemen lag onder meer in het faillissement van de bouwer van de woningen. De aannemer van dienst kon de verbouwing vanwege het faillissement niet overzien, waardoor de aanpak flinke vertraging opliep.

Bewoners hebben nu echter te horen gekregen dat er wéér aan de woningen gesleuteld moet worden. In een brief die de bewoners kregen, staat dat enkele materialen niet konden worden geleverd bij de vorige 'verbouwing'. Ook zijn er problemen met warmte en ventilatie in de huizen.

Passende compensatie

Marcel van Halteren laat namens Actium in een reactie weten de situatie 'waardeloos' te vinden. "Dit hebben we niet kunnen voorzien. We zitten met de erfenis van gloednieuwe woningen waar toch best veel mis mee is."

Van Halteren denkt dat met de aanpassingen de problemen verleden tijd zullen zijn. "Bij een groot deel en misschien wel alle woningen moet de schuifpui worden vervangen. Dat zou zonder al te veel overlast moeten kunnen gebeuren, maar het blijft supervervelend en het geeft sowieso enige overlast."

Een gespecialiseerd bouwbedrijf in Appelscha is nu aangesteld om de laatste aanpassingen aan de woningen uit te voeren. Over een passende compensatie voor de bewoners zal gesproken worden, zegt Van Halteren. "De vorige keer kwamen we bewoners tegemoet in de huurprijs. Ook dit keer zullen we in overleg kijken wat passend is. We doen onze uiterste best om dit zo snel mogelijk op te lossen. Ik ben ervan overtuigd dat we hier uit gaan komen."

