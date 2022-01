Landelijk dagrecord coronabesmettingen, in Drenthe meer dan 600 gevallen

Het aantal nieuw vastgestelde coronabesmettingen in Drenthe is voor de tweede keer deze week boven de 600 uitgekomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt vrijdag 611 positieve testen.

Het is sinds het begin van de coronacrisis het op een na hoogste aantal nieuwe besmettingen in Drenthe. Afgelopen woensdag spant de kroon met 643 nieuwe gevallen. Gisteren daalde het aantal naar 552. Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen in de afgelopen zeven dagen ligt in Drenthe op 480.

Het RIVM meldde vandaag ook twee nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona. Een inwoner uit de gemeente Noordenveld en de gemeente Hoogeveen stierven. Een inwoner uit Hoogeveen en een uit Coevorden werden met coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 07-01-2022)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 2938 (+48) 10 22 Assen 7961 (+92) 83 25 Borger-Odoorn 3071 (+31) 38 23 Coevorden 5535 (+60) 68 (+1) 35 Emmen 16506 (+113) 227 94 Hoogeveen 8981 (+55) 100 (+1) 48 (+1) Meppel 4617 (+29) 40 37 Midden-Drenthe 4141 (+43) 45 32 Noordenveld 3671 (+44) 40 28 (+1) Tynaarlo 3546 (+65) 30 26 Westerveld 2154 (+9) 22 23 De Wolden 3759 (+16) 44 29 Onbekend 373 (+6) 0 0

Landelijk record

Landelijk schoot het aantal coronagevallen omhoog. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 34.954 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd, met afstand het hoogste dagcijfer ooit. Het is überhaupt de eerste keer dat er in een dag tijd meer dan 25.000 nieuwe gevallen zijn gemeld.

Op donderdag meldde het RIVM ongeveer 24.700 positieve tests. Dat is het oude record, maar het cijfer viel toen lager uit door een storing. Niet alle bevestigde besmettingen waren goed geregistreerd. Daardoor was al bekend dat het cijfer van vrijdag hoger zou uitvallen.

Ook het gemiddelde stijgt snel. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 150.409 nieuwe gevallen, gemiddeld 21.487 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 6 december.

Het aantal sterfgevallen stijgt nog niet. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat 24 mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Voor een vrijdag is dat het laagste aantal sinds 5 november. In de afgelopen week zijn 141 sterfgevallen gemeld, gemiddeld zo'n twintig per dag. Ook dat is het laagste niveau sinds 5 november.