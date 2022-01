Nationale Ombudsman buigt zich over gaswinning in Noorden

Noorderlingen die klachten willen melden over de gang van zaken rondom gaswinning- en opslag, kunnen zich melden bij de Nationale Ombudsman. Per 1 januari heeft hij de taken van de zogeheten 'Onafhankelijke Raadsman' overgenomen.

De Onafhankelijke Raadsman was in Drenthe maar mondjesmaat bekend. Het afgelopen jaar kwamen er slechts 5 meldingen vanuit Drenthe binnen. Mogelijk denken veel Drenten dat de Raadsman er vooral voor de kwestie van de Groningse gaswinning is.

Steunpunt

Na intern overleg is nu besloten dat mensen die ervaringen of klachten willen delen over problemen rondom de gaswinning- en opslag (zoals de afhandeling van het IMG), zich kunnen melden bij de Nationale Ombudsman. De werknemers die ook bij de Onafhankelijke Raadsman zaten, gaan nu mee naar de Ombudsman. Op deze manier hoopt men de dienstverlening aan inwoners te kunnen waarborgen.

Mensen met vragen, signalen en klachten over de schadeafwikkeling, kunnen dus terecht bij de Ombudsman. In de loop van 2022 wordt een lokaal steunpunt in het Noorden ingericht. Hier kunnen mensen dan fysiek terecht. Een geschikte locatie is op dit moment nog niet gevonden. Op de site van de Nationale Ombudsman is een speciale pagina ingericht voor de gevolgen van de gaswinning.