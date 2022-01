Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

De lockdown duurt voort, dus een middagje onbezonnen shoppen zit er even niet in. Ook naar de bioscoop zal niet gaan, theatervoorstellingen zijn uit den boze en een feestje? Vergeet het maar.

Maar laten we nu eens kijken wat je dit weekend allemaal nog wel kan doen in Drenthe, dat is wel zo optimistisch, toch?

Lees eens een boek

Doe eens iets waar veel mensen bijna niet aan toekomen door alle drukte van alledag: lees eens een goed boek. Misschien heb je nog een boek liggen van de zomervakantie waar je toch niet aan toe kwam, of herlees eens een van je lievelingsboeken die je in de kast hebt staan.

Niets meer liggen? Geen nood, ondanks de lockdown zijn de bibliotheken gewoon open!

Goede voornemens oppakken

Ha, de eerste week van het nieuwe jaar zit er op! Hoe zit het met je goede voornemens? Heb je het een week volgehouden, of zijn de meeste alweer het raam uit? Geen nood! Ook nu kun je je goede voornemens (opnieuw?) oppakken.

Dus druk uit die sigaret, zet weg dat glas cola, spoel de rode wijn maar door de gootsteen. Afhankelijk van wat je goede voornemen is natuurlijk. Trek je buitenschoenen aan, ga wandelen, hardlopen, fietsen, doe iets waar je blij van wordt!

Bijzondere wandelroutes

En is het een van je goede voornemens om meer te bewegen? Dan zit je in Drenthe goed! Talloze mooie of bijzondere wandelroutes te vinden in onze provincie. Wat dacht je van het Sabeltandtijgerspoor bij Exloo? Leuk om met kinderen of kleinkinderen te lopen! En daar vlakbij, als je geen (kleine) kinderen hebt om mee te nemen, de Tijdreisroute Leewal. Heide en bos, afgewisseld met leerzame informatie over de geschiedenis van het gebied.

Je kan ook gaan dwalen op het Dwingelderveld, Struinen over het Schoonloërveld, loop eens naar Siberië en weer terug, of kies zelf een wandelroute die precies past bij je voorkeur wat betreft afstand, omgeving en locatie.

Aan de slag in de tuin

Ben je graag buiten maar heb je wel even genoeg gewandeld deze lockdown? Ook in januari kun je in je tuin aan het werk! Gezien de weersverwachting zou ik dat wel doen tussen de buien door.

De hele maand januari is geschikt om fruitbomen, struiken en planten te snoeien. Ze zijn dan alvast klaar voor het komende voorjaar. Let wel op dat het snoeien niet gebeurt als het vriest, maar dat het alleen gebeurt bij zachter weer.

Tot half januari kun je de druif nog terugsnoeien. Verder in januari komt de sapstroom op gang, dat zou beteken dat de plant doodbloed als deze laat gesnoeid wordt.

Zolang het niet vriest kun je planten blijven planten. Breng wat extra kleur toe aan de tuin door bijvoorbeeld winterheide of viooltjes in de border of plantenbakken te planten.

Wees erop voorbereid dat de harde en ijzige wind de tuin kan vernielen en de beplanting verwoesten. Bescherm daarom de wintergevoelige planten door deze bijvoorbeeld af te dekken.

Je kunt ook bomen planten als het niet vriest. Bekijken van welke kant de meeste wind komt, hier kun je een boompaal te zetten. Bind deze paal vervolgens met een band aan de boom.

Vergeet daarnaast ook de kuipplanten in de winterberging niet. De kans bestaat dat deze planten uitdrogen, denk er aan om ze geregeld water te geven. Daarnaast mogen de kuipplanten af en toe gelucht worden door bij vorstvrij weer door een raam of de deur te openen.

Daarnaast kun je altijd nog de vogeltjes voeren en de nestkastjes schoonmaken. De vogels zullen je dankbaar zijn!

Voor de tv

Heb je helemaal geen zin in al dat actieve gedoe? Blijf dan lekker binnen en zet de tv eens op TV Drenthe. Dit weekend kun je daar genieten van De warming up, ROEG!, Djammen, Anno Drenthe en niet te vergeten de docuserie 'Het mysterie van Darp'.

In deze eerste aflevering gaan we terug naar 1961, het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Rusland en Amerika en de NAVO staan lijnrecht tegen over elkaar. Europa is bang dat de Russen West Europa willen binnenvallen. Om dit te voorkomen willen ze tactische kernwapens kunnen inzetten.

Rest ons niets anders dan je een heel fijn weekend te wensen! Voor al je nieuws kijk je natuurlijk ook in het weekend op rtvdrenthe.nl, online op de website of via de app.