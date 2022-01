Zoon Logan (11) van topsprinter Timothy Beck speelt bij Ajax

"Ik had al wel meteen door dat hij heel veel energie had. Dus vroeger gingen we vaak samen het bos in om veel te bewegen en te sporten", herinnert Timothy zich. "En op een gegeven moment merkte ik wel dat hij heel handig met de bal was en dat hij wel écht talent had."

Drie keer naar de Spelen

Beck senior is tegenwoordig docent economie in Almere. Hij wist zich drie keer te plaatsen voor de Spelen. In 2002 en 2010 maakte hij deel uit van de Nederlandse viermansbob op de winterspelen en in 2004 stond hij met de estafetteploeg aan de start van de 4x100 meter.

Ook zijn broer Germain viel op in Drenthe. Hij speelde in de top van het amateurvoetbal bij onder meer Achilles 1894, ACV en Harkemase Boys. Dus genetisch gezien is Logan op een positieve manier belast.

'Veel techniek en snelheid'

"Ik ben een speler met veel techniek en snelheid", vertelt Logan. "Mijn vader is vroeger sprinter geweest. Ik doe ook heel vaak sprint-oefeningen met hem. Hij heeft me ook veel technische dingen geleerd, maar hij kan niet zo goed voetballen", gniffelt Logan.

Van AS'80 naar Almere City naar Ajax

Colin Brouwer, jeugdtrainer bij Almere City FC, scoutte Logan als spelertje bij de amateurs van AS'80 en haalde hem op 9-jarige leeftijd al naar Almere City FC. Daarna kwam Beck al snel op de radar bij Ajax.

"Ik zou hem willen omschrijven als een energieke, vrolijke en vooral leergierige speler, die het betaald voetbal zeker zou moeten kunnen halen", analyseert Brouwer.

Dromen van FC Barcelona en Dest

Sergiño Dest, die bij Barcelona speelt, is het grote voorbeeld van Logan. Hij kent hem persoonlijk omdat de rechtsback een paar jaar geleden nog economie-lessen van z'n vader in Almere kreeg. In die tijd gaf Timothy hem ook nog extra looptrainingen. En daarom heeft de kleine Logan nu als grote droom om ooit samen met Dest bij FC Barcelona te spelen.