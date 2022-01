Veelwinnaar David Haverdings mag debuteren bij WK veldrijden in Amerika

David Haverdings (17) uit Zuidlaren mag eind deze maand z'n debuut maken op het wereldkampioenschap veldrijden voor junioren in het Amerikaanse Fayetteville. In verband met de hoge kosten is hij de enige junior die namens ons land wordt afgevaardigd.

"Ik ben op dit moment de beste junior van de wereld. Dus het is dan wel logisch dat ik daar mag starten", reageert Haverdings. Hij rijgt dit seizoen de overwinningen aan elkaar. Inmiddels staat de teller op veertien zeges.

"Ik wist al een tijdje dat ik mee zou mogen. Ik heb er vooral heel veel zin in want ik ben nog nooit in Amerika geweest", vertelt de 17-jarige Drent.

Nederlandse ploeg

In verband met de hoge kosten gaan er in totaal maar negentien Nederlandse renners, verdeeld over zes categorieën, van start. "We kiezen ervoor om alleen renners af te vaardigen die in de top vijf kunnen meedoen. Daarom hebben we alleen bij de elite-vrouwen een complete selectie", verklaart bondscoach De Knegt.

Grote afwezige bij de elite-mannen is regerend wereldkampioen Mathieu van der Poel. Hij heeft nog altijd last van z'n rug.

Parcours

Het parcours in Fayetteville is de laatste jaren een vaste waarde in het wereldbekercircuit. "Het is een eenvoudig rondje, niet heel erg technisch, maar de sterkste wint daar wel altijd", analyseert Havderdings. Zelf is hij juist wél een liefhebber van technische rondjes. "Maar ik heb inmiddels ook laten zien dat ik op verschillende parcoursen kan winnen."

WK mountainbiken

Voor Haverdings is het overigens niet zijn eerste wereldkampioenschap. Vorig jaar augustus maakte hij z'n debuut op het WK mountainbiken voor junioren in Italië.

Op dit moment is David met zijn broertje Florian op trainingskamp in het Spaanse Malaga. "We zijn hier sinds twee dagen. De omstandigheden zijn perfect. Volgende week vrijdag vliegen we naar Parijs en reizen vanaf daar door naar de wereldbekerwedstrijd in Frankrijk", besluit Haverdings.

