Vandalen slopen Anne Frank Park in Assen

En dat terwijl buurtbewoners juist bezig zijn met de herinrichting van het park, zodat het een fijne plek wordt voor spelen, bewegen en natuur. Jeanine Hollander spreekt namens de wijkbewoners, ze woont naast het park: "De schade is aanzienlijk. Gelukkig heeft de gemeente het afgebrande speelvliegtuigje al weggehaald, dat was gewoon gevaarlijk zoals het er bij lag. En de prullenbakken zijn inmiddels ook al vervangen."

Anne Frank met Hitler-snor

Dat het informatiebord is beklad is extra zuur, zegt Hollander. "We wilden juist een mooi bord met tekst en uitleg over wie Anne Frank was, en wat ze betekend heeft." Nu is er op het portret van Anne Frank een Hitler-snorretje gebrand met een sigaret. "Zo zonde. Je raakt er een bepaalde groep mensen mee, door zo'n snorretje te maken. We hebben ook een Anne Frank boom geplant, die is nog jong. Ik was even bang dat ze die ook geknakt zouden hebben, maar gelukkig is die nog intact gebleven."

Of de daders in beeld zijn, weet Jeanine Hollander niet. "Het is aan de gemeente om aangifte te doen en aan de politie om de daders te vinden en te vervolgen. Wij kijken vooral naar de toekomst, en we hopen met goede energie verder te kunnen bouwen aan het park."