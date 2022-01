'In dit tempo ligt de islamitische begraafplaats binnen drie maanden vol'

Dat zegt Hamed Amrino van stichting Bijzondere Islamitische Begraafplaatsen In Nederland (BIBIN). Er zijn volgens hem meer dan 1000 mensen begraven in Zuidlaren op de begraafplaats die amper twee jaar geleden geopend is. "Als het goed is kunnen we nog 550 mensen begraven", vertelt Amrino. "Maar we gaan stoppen als we de 1.250 gepasseerd zijn. Dan willen wij er voor zorgen dat er alleen nog mensen uit deze regio begraven gaan worden."

Op dit moment is de begraafplaats in Zuidlaren volgens Amrino de enige plek waar moslims begraven kunnen worden. De andere islamitische begraafplaats, in Almere, zit al vol. Mensen worden hier op islamitische wijze begraven: met het gezicht naar Mekka, in sobere graven en de overledene krijgt eeuwige rust en wordt dus over een aantal jaar niet opgegraven.

Mensen die worden begraven op een islamitische begraafplaats liggen daar eeuwig. Zo hebben zij eeuwige rust. Het uitvoeren van begraven wordt, hoewel mannen en vrouwen gelijk zijn in de islam, door mannen gedaan. Vrouwen hebben een andere rol. Een ander belangrijk punt is dat de graven op een islamitische begraafplaats identiek zijn. Je mag geen verschil zien tussen arm en rijk en het zijn sobere graven. Als je op een begraafplaats komt is het belangrijk dat je tot bezinning komt. Je wordt geconfronteerd met het feit dat het leven eindig is.

Vaker in Nederland begraven

Vanuit heel Nederland komen moslims dus naar Zuidlaren om hier hun eeuwige rust te vinden. Door de coronapandemie is het al twee jaar lang erg druk. Overledenen konden niet naar hun geboorteland terug vanwege de coronabeperkingen. Ze moesten daarom in Nederland begraven worden. Daarnaast kiezen volgens Amrino steeds meer moslims ervoor om in Nederland begraven te worden.

Daarom gaat het snel in Zuidlaren. Een groot gedeelte van het terrein is gevuld met de sobere graven. Een deel is klaargemaakt voor de komst van meer overledenen. Dat wil zeggen dat er onder de grond grafkelders zijn gelegd. Wanneer het zover is, wordt het zand uit de kelder geschept en kan een moslim gewikkeld in een doek of liggend in een kist, in de grafkelder begraven worden.

Op dit moment worden er drie mensen per dag begraven. Niet omdat er niet meer mensen op een dag begraven kunnen worden, maar om de buurt en de medewerkers te ontlasten. In het verleden lag het aantal begrafenissen per dag hoger. Amrino maakt zich zorgen. "Waar kunnen de moslims nog wel begraven worden", vraagt hij zich af.

Andere islamitische begraafplaatsen?

De zoektocht naar nieuwe locaties op andere plekken in het land gaat door. Hij hoopt hulp te krijgen van de landelijke politiek, maar ziet tot nu toe geen medewerking. "Het is een landelijk probleem. Het probleem moet niet verlegd worden naar BIBIN, maar het moet verlegd worden naar de gemeentes en de Tweede Kamer. Zij weten al twee jaar dat de nood heel erg hoog is in Nederland en toch wordt het elke keer maar weer uitgesteld."

Worden de plekken die in eerste instantie gereserveerd waren voor moslims uit het Noorden, dan toch weggegeven aan mensen uit andere delen van het land? "Een harde nee is heel moeilijk. We gaan ervan uit dat we nee moeten gaan zeggen. Op het moment dat we er gewoon mee doorgaan en de plekken blijven uitgeven, wil dat zeggen dat wanneer het hier over een aantal maanden vol is, de noordelingen geen plek hebben. Dat betekent dat er hier in het noorden nog een islamitische begraafplaats moet komen."

Of het zo ver komt is de vraag. Amrino weet één ding zeker: de nood is hoog.

