Amjaad woont op asielboot in Meppel: 'De mensen hier zijn zo aardig voor ons'

Hij deed er bijna drie weken over. Te voet, en deels met de auto, vluchtte Amjaad Obaed uit Syrië naar Nederland. De situatie in zijn thuis was te gevaarlijk en uitzichtloos dus waagde hij de gok. De tocht zat vol risico's, maar op 12 oktober kwam hij in Nederland aan.

"Ik woonde in een stad vlakbij de Syrische hoofdstad Damascus", vertelt de 52-jarige Syriër. "Ik runde er een kledingwinkel. Op een dag bracht ik het contante geld naar de bank, totdat ik plotseling werd overvallen door een gewelddadige bende. Dat soort situaties heb ik vaak meegemaakt."

Vier maanden niet gezien

Amjaad vluchtte, maar liet zijn vrouw en kinderen achter in Syrië. Inmiddels heeft hij ze al vier maanden niet gezien. Als de vluchtroute veiliger is, hoopt hij dat ook zijn gezinsleden naar Nederland komen. "Ik mis ze elke dag", vertelt hij terwijl hij een foto van hen laat zien op zijn telefoon. "Elke dag dat ik ze niet zie, wordt mijn liefde voor mijn familie groter. Ik ben heel verdrietig, maar hoop dat ik ze ooit weer in de armen kan sluiten."

Na zijn komst in Nederland belandde Amjaad in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Maar door een combinatie van factoren raakte die overvol. Door de coronapandemie waren veel landsgrenzen ruim anderhalf jaar gesloten. De vluchtelingenstroom kwam afgelopen najaar weer op gang en daar was Nederland onvoldoende op voorbereid. Daarnaast is er te weinig woonruimte voor statushouders die in Nederland mogen blijven. Nieuwe opvangplekken kwamen daardoor niet vrij en de doorstroming liep vast.

Amjaad leert zijn Nederlandse woordjes (Rechten: RTV Drenthe)

Cruiseschip

De situatie in Ter Apel werd schrijnend en volgens de politiek zelfs 'inhumaan'. Daarom luidde het kabinet de noodklok en vroeg het alle Nederlandse gemeentes om mee te helpen zoeken naar extra opvangplekken. Onder meer Meppel gaf daaraan gehoor: half november meerde een cruiseschip aan in de haven van de stad om 98 vluchtelingen tijdelijk op te vangen, tot uiterlijk 1 april.

Amjaad Obaed is daar dus een van. Inmiddels zijn we twee maanden verder en leert hij Meppel steeds beter kennen. "Ik maak elke ochtend om zeven uur een wandeling door de stad", vertelt hij trots. "Het voelt inmiddels als mijn tweede thuis. De inwoners zijn ontzettend gastvrij voor ons, en ze lachen altijd."

Vervolgens wijst hij naar zijn schoenen. "Deze schoenen en andere kleding kregen we van de kerk. Want zelf hadden we nauwelijks spullen."

In 2011 begon de burgeroorlog in Syrië, die in tien jaar zou uitgroeien tot een van de grootste humanitaire crises van de laatste decennia. Tegenwoordig zijn er in totaal meer dan 13 miljoen Syriërs op de vlucht. 6,7 miljoen Syriërs zijn ontheemd in hun eigen land. Daarnaast vluchtten zo'n 6,7 miljoen Syriërs het land uit. Zij worden opgevangen door 130 landen over de hele wereld. De meesten (80 procent) worden echter opgevangen in buurlanden, zoals Turkije, Libanon, Jordanië, Irak en Egypte. Bron: UNHCR.

Nederlandse woordjes

Hij is dankbaar en realiseert dat deze gastvrijheid niet vanzelfsprekend is. Hij zou graag in Nederland willen wonen en weet dat hij dan ook de taal zal moeten beheersen. Een notitieblok met Nederlandse woordjes houdt hij strak onder zijn arm geklemd. "Het valt niet mee, want de Nederlandse taal is niet makkelijk. Ik ben ook al 52 jaar en krijg een nieuwe taal niet snel onder de knie."

Maar hij houdt vol. Ooit hoopt hij namelijk een Nederlands paspoort te krijgen en hier te wonen en te werken. Zodat hij, samen met zijn familie, een nieuw bestaan kan opbouwen.

