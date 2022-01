Keuze Lukkien pakt in repetitie goed uit, nu is het aan Kharchouch

Bij de eerste wedstrijd na de ultrakorte winterstop kent Dick Lukkien, die het ook nog altijd moet stellen zonder Peet Bijen (blessure) en Lentini Caciano (blessure en corona), dus de nodige personele problemen. Dit in tegenstelling tot zijn collega in Den Bosch, die zijn gehele selectie coronavrij heeft.

Kharchouch

Geluk bij een ongeluk voor Emmen is dat Lukkien sowieso al van plan was om in De Vliert te starten met Reda Kharchouch en niet met Jeredy Hilterman, met 8 treffers de topscorer van de Drentse club. Kharchouch trainde de gehele week al met de basisformatie en moet dus het gelijk van Lukkien in de repetitie vanavond in klinkende munt zien om te zetten. "Uiteraard heb ik zin om te starten", aldus de huurling van Sparta. "Ik hoop dat ik met een enorme glimlach kan spelen, want dat zou betekenen dat het goed gaat. Hoe ik bediend moet worden? Dat maakt niet uit. Geef mij die bal gewoon maar en dan zien we wel wat er gaat gebeuren."

Scoren

FC Emmen sloot het vorig kalenderjaar af met een minimale zege in Maastricht. De 0-1 was symptomatisch voor eigenlijk de gehele eerste seizoenshelft: veel balbezit, maar te weinig doelpunten. Het enige wat bij MVV wel oké was, was het aantal kansen dat gecreëerd werd. Want ook dat liet in de eerste 18 duels regelmatig te wensen over.

Het zijn dan ook vooral die facetten die beter moeten en die ertoe moeten leiden dat de Drentse club in mei bij de bovenste twee ploegen staat. Verdedigend is er geen enkel team beter in de Keuken Kampioen Divisie. In 18 duels incasseerde doelman Michael Brouwer slechts 15 treffers. Dat zijn er negen minder dan ADO Den Haag dat 2e staat in het klassement als het gaat om tegentreffers.

FC Den Bosch

Tegenstander FC Den Bosch won tot nu toe acht wedstrijden, speelde twee keer gelijk en verloor tien keer. In de laatste vier duels wist FC Den Bosch niet te winnen en kreeg het maar liefst veertien doelpunten tegen. Opvallend genoeg kenden de Brabanders voor die slechte serie juist een zeer sterke periode met zes wedstrijden waarin 16 punten werden gepakt. Jizz Hornkamp is met zes goals clubtopscorer.

Veendorp

Reda Kharchouch voor Jeredy Hilterman is niet de enige nieuwe wijziging die Lukkien vanavond zal toepassen. In tegenstelling tot het duel tegen MVV start Keziah Veendorp als rechtervleugelverdediger. Dat gaat ten koste van Arnaud Luzayadio. Verder blijven de namen gelijk, maar is er wel een kleine nuance in de samenstelling, want Peter van Ooijen wisselt van positie met Rui Mendes. De Portugees gaat naar de rechterflank en Van Ooijen gaat onder Kharchouch spelen.

De elf basisspelers in Den Bosch zijn dus: Brouwer, Veendorp, Araujo, Veldmate, Burnet, El Azzouzi, Vlak, Van Ooijen, Mendes, Kharchouch en Assehnoun.

Live op Radio Drenthe

FC Den Bosch - FC Emmen begint vanavond om 18.45 uur. Radio Drenthe doet uiteraard weer live verslag van het duel. De uitzending begint om 18.30 uur.