Opnieuw schapen doodgebeten in Wapse en Vledder

In Wapse en Vledder zijn opnieuw schapen aangevallen. In totaal werden gisteren zeven dieren gedood. Of de schapen door een wolf zijn doodgebeten, is nog niet duidelijk.

De kudde in Wapse bevond zich achter een wolfwerend hek. Ook was er een bewakingshond aanwezig, maar dat mocht dus niet baten. Volgens het Drentse Statenlid Johan Moes (VVD), eigenaar van camping Het Noordenveld in Wapse, werden vier schapen gedood. Een paar kilometer verderop in Vledder werden drie dode schapen aangetroffen.

In deze regio van Drenthe worden regelmatig schapen aangevallen door een wolf. Uit cijfers van Bij12, de organisatie die verantwoordelijk is voor onderzoek en afhandeling van wolvenschade, werd duidelijk dat in november vorig jaar maar liefst 35 schapen door een wolf zijn doodgebeten. Dna-onderzoek moet aan het licht brengen of de wolf ook achter de nieuwe aanvallen in Wapse en Vledder zit.

