Op vaarsafari in de Drentse jungle

In het Nationaal Park Drentsche Aa is een oeroud landschap bewaard gebleven met als rode draad de Drentsche Aa. Dit is een van de weinige bekenstelsels waarvan de loop nauwelijks door de mens is beïnvloed. De oorsprong ligt in het Zwiggelterveld en de beek mondt uit in het Noord-Willemskanaal.

Al peddelend bedwingen boswachter Kees van Son en Loes van der Laan de meanderende beek. Hun vaartocht begon bij de brug over het Taarlose Diep bij Loon en inmiddels zijn ze aangekomen bij de Zuidlaarderweg. Ze vervolgen hun vaarsafari richting De Punt.

Perspectief

De waterroute is niet toegankelijk voor publiek maar bij wijze van uitzondering mogen Loes en de boswachter de beek bevaren om zo dit mooie natuurgebied vanaf het water te laten zien. "Ik doe dit maar één keer per jaar, met jou samen. Dan zie je het gebied in zo'n ander perspectief. Vanaf het water is het toch weer heel anders", aldus Van Son.

Meanders

De tocht gaat over de benedenloop van de beek. "Dat is te zien aan de verandering in planten en begroeiing", legt Van Son uit. "De beek wordt rustiger en een stuk breder. Doordat het water kalmer is, meandert de beek heel veel." Op de oever staat onder andere akkermunt en watermunt, geurende planten met paarse en lila bloemen.

Begroeiing

"De vegetatie is niet egaal groen. Je vindt hier alle kleuren van de regenboog, van het paars van de kattenstaart tot het geel van de wederik", aldus Van Son. De grote wederik is een belangrijke plant voor de slobkousbij die het stuifmeel en de plantaardige oliën die de plant afgeeft, verzamelt. "Die bij heet zo omdat het lijkt alsof hij slobkousen om zijn poten heeft." Het zijn speciale haren waaraan de olie en het stuifmeel vervoerd worden.

Niespoeder

Ook de wilde bertram is te vinden op de waterkant. Deze vaste plant uit de composietenfamilie komt algemeen voor in Drenthe maar is zeldzaam op andere plekken. De witte bloemetjes zijn van juli tot september te zien. De plant werd vroeger gebruikt bij wondgenezing, kiespijn en keelaandoeningen. En er werd een krachtig niespoeder van gemaakt.

Bezienswaardig

Niet alleen de plantenpracht maakt deze tocht de moeite waard. Onderweg komen de avonturiers ook een beverburcht tegen. Een kaal gegeten boomstronk verderop wijst op de aanwezigheid van de bevers. Nog iets verder ligt een groot petgat, verbonden met de Drentsche Aa via een smal kanaal waar de boot maar net doorheen past. Bij het idyllische vakantiehuisje op de oever komt de reis tijdelijk ten einde.

In ROEG! zie je zaterdagavond de vaartocht van Loes en de boswachter, kijk vanaf 17.11 uur naar TV Drenthe of kijk terug online. Volgende week is het laatste deel van de vaartocht te zien.

