Leefbaar Tynaarlo wil met stichting extra gaswinning Groningen aanvechten

Leefbaar Tynaarlo is klaar met de gaswinning in Groningen, maar ook met de Haagse politiek. Want, zo kun je als politiek niet met mensen omgaan, meent raadslid John Franke. Met een nog op te richten stichting waarbij burgers zich kunnen aansluiten, wil hij procederen tegen de staat.

Daarmee reageert de partij op het voornemen van het demissionaire kabinet om dit jaar toch meer gas uit het Groningenveld te halen. In plaats van maximaal 3,9 miljard kubieke meter gas, dat van oktober 2021 tot september 2022 wordt gewonnen, zou er maximaal 7,6 miljard kubieke meter gas gewonnen moeten worden. Wanneer het nog flink kouder wordt, kan dit gastotaal verder oplopen. Voor 1 april neemt de nieuwe minister een definitief besluit.

Dat er meer gas nodig is, komt omdat de bouw van de stikstoffabriek in Zuidbroek vertraging heeft opgelopen. In die fabriek gaat buitenlands gas geschikt worden gemaakt voor Nederland. Een andere reden is dat Duitsland meer gas nodig heeft. Nederland heeft een langjarig contract met Duitsland dat in dit decennium afloopt. Volgens dat contract is Nederland verplicht gas voor Duitse huishoudens te leveren.

En dat terwijl minister Stef Blok van Economische zaken een aantal maanden geleden zei de gaskraan in Groningen niet verder open te draaien. Dat het uitsluitend het geval zou zijn met een hele strenge winter.

'Wat Den Haag flikt, kan ik niet verkopen'

De mededeling vanuit Den Haag om de gaskraan toch verder open te draaien dan beoogd, is Leefbaar Tynaarlo in het verkeerde keelgat geschoten. "Ze deden dat ook maar weer eens op zo'n 'Haagse' wijze, lekker op de vrijdag voor het weekend. En wie zitten er weer mee? Juist, naast onze Groninger buren ook de inwoners van onze mooie gemeente Tynaarlo", schrijft de partij in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

"Betrouwbaarheid is een groot goed in de politiek", meent Franke. "Wat Den Haag flikt, kan ik in Tynaarlo niet verkopen. Kijk ook naar de schadeafhandeling. Veel inwoners van Tynaarlo worstelen er nog steeds mee."

Daarom wil Franke een stichting oprichten, want, zo zegt hij, 'alleen met betrouwbare politiek kunnen we de mensen voor ons winnen'. "Als Leefbaar Tynaarlo ben je een betrouwbare partij waardoor ik denk dat er veel mensen zijn in Noord Drenthe die zich dan wel aansluiten."

Naar de rechter?

Ook vraagt Franke het college of het bereid is samen met de Groningse commissaris van de Koning, René Paas, naar de rechter te stappen. Paas kondigde dit aan in het programma Nieuwsuur. "Zo'n stap laat wat ons betreft duidelijke samenhang zien van de schade-ellende in onze gemeente door gaswinning in Groningen", aldus Franke. Wanneer het college van Tynaarlo niet met Groningen gaat optrekken, wil de partij dat er 'vanuit het Drentse of zelfstandig hard aan de bel gaat worden getrokken'.

Leefbaar Tynaarlo is er in ieder geval klaar mee. Franke: "We zijn de eerste Drentse gemeente die grenst aan het Groningenveld, dus we moeten samen de schouders er onder zetten."

'Gewekte verwachtingen weer niet waargemaakt'

Ook burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Aa en Hunze, die namens de gemeenten Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze het woord voert, begrijpt de boosheid over het verdubbelen van de gasproductie uit het Groningenveld. "Dit raakt ook delen van Noord-Drenthe dat ook onder het effectgebied Groningenveld valt. Gewekte verwachtingen worden weer niet waargemaakt", schrijft Hiemstra op Twitter. "Hopelijk zorgt het advies van het SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) nog voor 'voortschrijdend inzicht'."