Piek voor een kerstboom fijne opsteker voor verenigingen en scholen gemeente Westerveld

"Kijk, we hebben een prachtige accommodatie, maar we moeten voor onderhoud wel ergens geld vandaan halen. De gemeente biedt ons op deze manier een mooie mogelijkheid hiervoor", vertelt Aaldert Barelds van ijsvereniging De Marke uit Wapse.

Lief boompje

Het meedoen aan de jaarlijkse kerstbomenactie is voor de ijsvereniging zo langzamerhand net zo'n traditie als oliebollen. knieperties en rolletjes bij oud en nieuw. En dus steken vier leden vanochtend in alle vroegte hun handen uit de mouwen, ook al is het best koud. "Ja, het is best fris. Maar we werken ons gewoon warm", aldus een enthousiaste Barelds nadat 'ie weer een boom in de aanhangwagen gooit.

"Och kijk, als je het hebt over een lief boompje. Dat is nou echt een lief boompje", wijst hij vijf minuten later al rijdend richting een van de vele bomen die langs de weg ligt. "Ja, het valt vandaag niet tegen. Hadden gedacht dat het niet veel was, maar het gaat hartstikke mooi", reageert hij op het aanbod van echte bomen.

In alle vroegte gingen leden van de ijsvereniging op pad om kerstbomen te scoren (tekst gaat verder onder video):

Nepbomen

Echte bomen inderdaad, want kunstkerstbomen mogen niet ingeleverd worden bij de gemeente. "En je ziet tegenwoordig juist steeds meer kunstkerstbomen. Maar reguliere kerstbomen zijn kennelijk toch in trek, want we komen nu langs veel adressen waar soms zo'n drie à vier bij elkaar liggen", aldus Barelds.

Overigens vertelt de voorzitter nog wel met een kleine knipoog dat ze hopen dat het bedrag per kerstboom een keer omhoog gaat. "Ja, we hopen op twee euro ofzo. Kijk, de gemeente trekt ook de kosten van allerlei dingen omhoog, dus we moeten ook steeds meer betalen. "

Uiteindelijk haalt de ijsvereniging zo'n tweehonderd kerstbomen op. Volgens Barelds een mooie score waar de club zeker wat aan heeft: "We hebben natuurlijk het onderhoud van het gebouw. En onlangs is er een pomp kapot gegaan. Zo is er altijd wel geld nodig bij een vereniging."