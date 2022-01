Nieuw dagrecord: 782 coronabesmettingen in Drenthe

Het RIVM meldt vandaag 782 positieve coronatests in Drenthe, dat is het hoogste aantal sinds het begin van de coronacrisis. Nieuwe ziekenhuisopnames en sterfgevallen als gevolg van het coronavirus werden niet gemeld in Drenthe.

Het oude dagrecord werd afgelopen woensdag gemeld, toen kwamen er in Drenthe 643 nieuwe coronagevallen aan het licht. Gemiddeld over de afgelopen zeven dagen kwamen werden er dagelijks 552 besmettingen in Drenthe gemeld, gisteren lag het gemiddelde nog op 480.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 08-01-2022)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 2980 (+42) 10 22 Assen 8052 (+91) 83 25 Borger-Odoorn 3104 (+33) 38 23 Coevorden 5638 (+103) 68 35 Emmen 16693 (+187) 227 94 Hoogeveen 9053 (+72) 100 48 Meppel 4671 (+54) 40 37 Midden-Drenthe 4184 (+43) 45 32 Noordenveld 3704 (+33) 40 28 Tynaarlo 3599 (+53) 30 26 Westerveld 2174 (+20) 22 23 De Wolden 3801 (+42) 44 29 Onbekend 382 (+9) 0 0

Landelijke cijfers

Ook het landelijk gemiddelde steeg door de hoge besmettingscijfers naar recordhoogte. Het RIVM meldt vandaag 28.003 positieve coronatests.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft nog steeds afnemen. Het aantal mensen dat met Covid-19 in een ziekenhuisbed ligt, daalde met 35 ten opzichte van een etmaal geleden. In totaal liggen er nu 1481 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, blijkt zaterdag uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares liggen momenteel 405 coronapatiënten, tegenover 409 op vrijdag. In het buitenland liggen nog negen Nederlandse coronapatiënten op een ic, terwijl vrijdag nog tien Nederlanders met Covid-19 op een Duitse ic lagen. Op de verpleegafdelingen bedraagt het aantal mensen met Covid-19 in een ziekenhuisbed zaterdag 1076. Een dag eerder waren dat er nog 1107. Specifieke cijfers over Drentse ziekenhuizen zijn vandaag niet bekend gemaakt.